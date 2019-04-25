عبد الحفيظ: نعلم جيدا مقومات فريق البطولات.. جيل أبو تريكة احتاج 7 أشهر قبل احتكارها

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جماهير الفريق بالصبر ومساندة اللاعبين بعد الفوز على المصري بهدفين في بطولة الدوري.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "نعلم جيدا كيف نبني فريقا جديدا، وفي الفترة الماضية قدمنا عملا رائعا رغم ضغط المباريات، ولكن مهما كان الفريق قويا فإنه بحاجة لوقت".

وأضاف "بالعودة للوراء، لقد تعاقدنا مع أبو تريكة أيقونة الكرة المصرية، والبرازيلي جلبرسون في يناير 2004 وواصلنا الدعم وبعد 7 أشهر بدأ الفريق في احتكار كل البطولات، ولكن البعض تناسى ذلك".

وعن الفوز على المصري، قال مدير الكرة بالأهلي: "فوز مهم في فترة صعبة ومنافسة ثلاثية على اللقب وأمام فريق هائل، وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل لنا مع توالي تحقيق الانتصارات في الأمتار الأخيرة".

وأشار إلى أن "نعاني من كم غيابات رهيبة، ولم نشتكي، فريق البطولات لابد أن يكون جاهزا لأي موقف، رغم أنه منذ بداية الموسم، لم يدخل الفريق أي مباراة مكتمل الصفوف، إلا أننا نجهز اللاعبين فهم عناصر مميزة وروحهم عالية".

وشدد:"يجب أن تكون جماهير الأهلي في ظهر الفريق مهما كانت الأسماء في الجهاز الفني أو اللاعبين، تنتظرنا مباراة صعبة أمام طلائع الجيش الذي يقدم أداء ونتائج مميزة هذا الموسم، ولكننا سنخوض هذه المباراة بدافع البطولة".

وأتم عبد الحفيظ "نصل إلى مرمى المنافسين كثيرا وأهدرنا عدة فرص حتى في المباراة الماضية أمام بيراميدز، سنغلق صفحة لقاء المصري وأمامنا 7 مباريات علينا التركيز فيها والتعامل معها بكل جدية".

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