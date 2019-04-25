خاص خبر في الجول – استقالتان في الجهاز الفني للإسماعيلي

الخميس، 25 أبريل 2019 - 22:31

كتب : ياسر الشريف بسام أبو بكر

المصري - الإسماعيلي

بعد الخسارة أمام وادي دجلة، بدأت الاستقالات تتوالى في الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي خلال الساعات الأخيرة.

كشف أحمد قناوي، ومحمد محسن أبو جريشة مدربا نادي الإسماعيلي عن تقدمهما باستقالاتهما من الجهاز الفني للفريق.

وقال أحمد قناوي في تصريحات لـFilGoal.com: "تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في مهمتي مع الفريق".

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أما أبو جريشة، فقال في تصريحات لـFilGoal.com: "أبلغت الإدارة باستقالتي من الجهاز الفني للإسماعيلي".

وأتم "عملت في الإسماعيلي لثلاث سنوات ولم أبخل على الفريق أبدا، لكنني اليوم تقدم باستقالتي من تدريب الفريق".

كان الإسماعيلي قد خسر أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 28 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

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