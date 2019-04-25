مؤتمر لاسارتي: استحقينا الفوز على المصري.. وهزيمتنا ضد بيراميدز ليست عادلة

"اليوم استحقينا الفوز على المصري وشاهدت لقاء بيراميدز ثلاث مرات وأرى إننا لم نستحق الهزيمة" مارتين لاسارتي عقب التغلب على الفريق البورسعيدي.

وفاز الأهلي على المصري اليوم الخميس بهدفين دون رد في ملعب المكس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 19 من الدوري.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة وبعيدا عن الغيابات التي ضربت صفوفنا لكن كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وواصل "بغض النظر عن وجود فرص للمنافس في الشوط الثاني لكن بالنظر للمباراة ككل فإننا كنا أفضل واستحقينا الفوز خاصة في ظل سيطرتنا على أحداث اللقاء".

وانتقل لاسارتي للحديث عن الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الماضية وقال: "شاهدت المباراة ثلاث مرات ولم نستحق الهزيمة".

واستدرك "لكن هذه هي كرة القدم اليوم الفريق ضغط بشكل جيد وصنعنا الكثير من الفرص وسجلنا مرتين ولم نستطع استغلال فرص أكثر وعلينا العمل على تلك الجزئية".

وعن الصراع على لقب الدوري قال: "مازال أمامنا سبع مباريات الفارق الوحيد إنه يتبقى لنا مباراة مع الزمالك ولعبنا مباراتينا ضد بيراميدز".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر وللفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين.

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