تشكيل المصري المتوقع - ثنائي هجومي يقود الفريق أمام الأهلي

الخميس، 25 أبريل 2019 - 14:13

كتب : أيمن عيد

محمد مصطفى شطة ومحمود وادي ومحمد كوفي لاعبي المصري

استقر إيهاب جلال المدير الفني للمصري على تشكيل فريقه أمام الأهلي في اللقاء المقام اليوم الخميس ضمن لقاء مؤجل من الجولة 19 بالدوري الممتاز.

ولن يغير جلال من أسلوبه وسيعتمد على ثنائي هجومي يقوده محمود وادي رفقة أوستن أموتو.

بينما يلعب برباعي في وسط الملعب بقيادة إسلام عيسى وفريد شوقي إضافة للإفريقيين إيزي إيميكا وسعيد سينبوري.

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وجاء التشكيل المتوقع كالآتي.

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد.

الوسط: فريد شوقى - سعيدو سينبورى - إيزى ايمكا - إسلام عيسى.

الهجوم: محمود وادى - أوستن أموتو.

ويسعى الأهلي لتعويض فقدانه لثلاث نقاط حين خسر أمام بيراميدز بهدف في المباراة الماضية.

ويحتل الفريق المركز الثالث ورصيده 58 نقطة مبتعدا عن بيراميدز المتصدر بخمس نقاط لكن الأخير خاض 3 مباريات أكثر من الأول.

فيما يتواجد المصري بالمركز الرابع برصيد 46 نقطة من 28 مباراة ساعيا للاحتفاظ مركزه الذي يبتعد به بفارق 3 نقاط عن المقاولون الذي لعب مباراتين أكثر.

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