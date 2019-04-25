مواعيد مباريات الخميس 25-4-2019 والقناة الناقلة لقمة الأهلي والمصري
الخميس، 25 أبريل 2019 - 00:06
كتب : FilGoal
مباراة مرتقبة يوم الخميس تجري في الدوري المصري يتصارع فيها الأهلي والمصري على ملعب حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتنقل قناتا أون سبورت ونايل سبورت المباراة التي يبحث فيها الأهلي عن استمرار المنافسة على قمة البطولة، بينما يريد المصري تعزيز وجوده في المربع الذهبي.
وفي الساعة الخامسة مساء وفي القناتين أيضا يواجه وادي دجلة فريق الإسماعيلي في مباراة بالجولة 30 للدوري.
ويحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في الجولة 34 من الدوري الإسباني في مباراة تنقلها قناة beIN sports 3 وتنطلق الساعة 9:30 مساء.