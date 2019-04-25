النحاس: لو ارتدى لاعبو بيراميدز قميص الأهلي لحسموا لقب الدوري منذ الدور الأول

الخميس، 25 أبريل 2019 - 10:20

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يرى عماد النحاس مدرب المقاولون العرب أن بيراميدز يضم أفضل اللاعبين في مصر وليس غريبا تفوقه على الأهلي والزمالك، لكن مدافع منتخب مصر السابق يرى القلعة الحمراء أقرب للقب الدوري المصري الممتاز.

وصرح النحاس عبر برنامج اللعيب "إذا فاز بيراميدز بالدوري سيكون الأمر بمثابة قنبلة نووية، فما يحققه هذا الفريق ليس مفاجأة، لقد استعان بمدرسة الأهلي في الإدارة ومنظومة تعرف أسس النجاح".

وأضاف "كما تعاقدت إدارة بيراميدز مع أفضل لاعبي الدوري المصري وأفضل المحترفين، وشكل الفريق تغير تماما بعد تدعيمات يناير".

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وأضاف لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق "لقد منح بيراميدز بطولة الدوري قوة كانت غائبة منذ فترة، فالدوري بدون جماهير ليس قويا، بيراميدز عوض غياب الجماهير".

وأشار "كما أن فريق بيراميدز لا يعاني أي مشاكل مع لاعبيه، فالفوز على الأهلي والزمالك إنجاز كبير، وأثبت أنه من أفضل المستويات الفنية في الدوري".

واستطرد "تركي آل الشيخ يرفض الضغط عن لاعبيه وينقله للمنافس، أما الزمالك فهو فريق قوي جدا داخل الملعب، لكن مدربه كريستيان جروس لم يستغل لاعبيه الاستغلال الأمثل".

وواصل "إذا تواجدت التشكيلة الحالية لبيراميدز في صفوف الأهلي، لحسم الفريق اللقب بنهاية الدور الأول مثلما فعلنا في موسم 2004/2005، وسيتوج بالكأس وبطولة إفريقيا".

وأتم عماد النحاس تصريحاته "الأهلي الأقرب للقب الدوري هذا الموسم بنسبة 40%، أما بيراميدز والزمالك يتساويان بنسبة 30%".

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري ورصيده 63 نقطة والزمالك الثاني (60 نقطة) والأهلي الثالث (58 نقطة).

وتتبقى لبيراميدز 5 مباريات في الدوري مقابل 7 للزمالك و8 للأهلي.

وصعد بيراميدز لصدارة الدوري بفوزه على الأهلي ثم الزمالك خلال 5 أيام.

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