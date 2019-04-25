ثروت سويلم: ننتظر الموافقة لحضور 30 ألفا للقاء الزمالك والنجم.. والأهلي والمصري بدون جمهور

الخميس، 25 أبريل 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك - الزمالك - حسنية أغادير

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن لقاء الزمالك والنجم الساحلي سيقام بحضور 30 ألف متفرج وليس 10 آلاف.

ويلعب الزمالك ضد النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكان عامر حسين قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن اللقاء سيقام بحضور 10 آلاف متفرج.

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ولكن سويلم كشف عكس ذلك في حديثه لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" وقال: "حينما كان من المقرر أن تقام المباراة في ملعب السويس كانت ستقام بحضور 10 آلاف متفرج فقط".

وأضاف "لكن مع نقل المباراة لبرج العرب طلب الزمالك المعاملة أسوة بالأهلي في لقاء ماميلودي صن داونز وننتظر الموافقة الأمنية على حضور 30 ألف متفرج".

وعن لقاء الأهلي والمصري الذي يقام اليوم الخميس في الدوري قال سويلم: "سيكون بدون حضور الجماهير فقط سيقتصر على إدارة الناديين ووسائل الإعلام".

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