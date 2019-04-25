رئيس الزمالك: حكم مواجهتنا مع بيراميدز كان جيدا.. ونعتذر عما بدر عقب المباراة

الخميس، 25 أبريل 2019 - 00:11

كتب : FilGoal

ركلة جزاء بيراميدز أمام الزمالك

يرى رئيس الزمالك أن حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز لم يكن سيئا وظهر بمستوى جيد خلال المواجهة التي خسرها الأبيض.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري المصري، والتي أدارها الحكم النرويجي أولي هوبر نيلسن.

وخلال المباراة أخرج الحكم النرويجي 10 بطاقات صفراء منها 7 للاعبي الزمالك.

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وقال رئيس الزمالك عبر قناة المحور إن الحكم أدار المباراة بشكل جيد ولم يكن سيء المستوى ولم يؤثر على النتيجة النهائية.

واعتذر أيضا عما بدر من بعض اللاعبين أو الإداريين في الزمالك عقب المباراة مؤكدا على أن كل من أخطأ تلقى عقوبة من إدارة القلعة البيضاء.

وبعد خسارة الزمالك تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بـ63 نقطة، ويأتي الأهلي ثالثا بـ58 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية.

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