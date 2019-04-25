منتخب مصر يكشف موقف حجازي من المشاركة في كأس إفريقيا

أبدى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، تفاؤله بمشاركة أحمد حجازي في كأس الأمم الإفريقية 2019.

حجازي تعرّض لإصابة أجبرته على مغادرة مباراة فريقه ويست بروميتش ألبيون أمام هال سيتي بعد 18 دقيقة من انطلاقها، يوم 19 أبريل الماضي. (طالع التفاصيل)

وصرّح لهيطة: "نحن على تواصل مع حجازي، طبيب المنتخب تواجد معه في إنجلترا خلال اليومين الماضيين".

مضيفا في حديثه عبر أون سبورت: "حجازي سيكون معنا في البطولة، كما سيلعب ملحق التأهل للدوري الإنجليزي مع فريقه، الطبيب قام بطمأنتنا".

لاحقا قال جيمي شان المدير الفني لـ ألبيون تصريحات بشأن إصابة حجازي، أثارت الذعر بشأن موعد عودته.

شان صرّح: "حجازي في وضع صعب لا يمكن التحكم فيه. لقد خضع للراحة، وسنسعى للحصول على مزيد من النصائح من الأطباء حول ما يجب القيام به ومتى يجب القيام به".

وأضاف: "لقد أوضح لي الفريق الطبي حالة أحمد 100000 مرة وأنا لا أفهم تمامًا. لقد شعر ببعض الانزعاج وهو بحاجة إلى معالجة شيء ما".

وأتم "قيل لي إنها إصابة ليست خطيرة، لكنها شيء نحتاج إلى إلقاء نظرة عليه مجددا".

وضمن ويست بروميتش ألبيون تأهله إلى ملحق الصعود للدوري الإنجليزي، حاله حال أستون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدي قائد منتخب مصر.

حجازي (28 عاما) يمتلك 51 مباراة دولية، ويُنتظَر أن يلعب دورا مؤثرا في مسيرة مصر بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

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