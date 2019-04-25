روني يقود دي سي للفوز وإبراهيموفيتش يخضع للتعادل السلبي في الدوري الأمريكي‎

عزز النجم الإنجليزي واين روني من صدارة دي سي يونايتد للقسم الشرقي للدوري الأمريكي، بينما فشل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تفادي التعادل السلبي للوس أنجلوس جالاكسي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي واين روني النادي : دي سي يونايتد

وقاد روني فريقه دي سي يونايتد للفوز بفضل هدفه من ركلة ثابتة في الدقيقة 27، على حساب كولمبوس كرو، ليعود للتسجيل بعد صيام دام 3 مباريات.

ليرفع رصيد فريقه في صدارة جدول ترتيب القسم الشرقي إلى 17 نقطة من 9 مباريات.

وزاد روني من رصيده التهديفي بتسجيل الهدف الخامس له كما ساهم بصناعة 3 أهداف لزملائه بـ 8 مباريات خاضها.

وفي القسم الغربي فشل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تسجيل هدف وقيادة لوس أنجلوس جالاكسي للفوز على مينيسوتا يونايتد ليكتفى بالتعادل السلبي.

ليرفع جالاكسي رصيده إلى 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن لوس أنجلوس متصدر الترتيب والذي خاض مباراة إضافية.

وفشل إبراهيموفيتش في التسجيل ليظل رصيده التهديفي 7 أهداف في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الأمريكي، خلف المكسيكي كارلوس فيلا صاحب الـ10 أهداف.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للسابع إلى الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب بعد خوض 34 جولة لتحديد هوية بطل الموسم في الدوري الأمريكي.

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