رسميا - رمضان السيد مديرا فنيا لفريق النجوم

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

النجوم - الأهلي

أعلن نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعين رمضان السيد مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا لمؤمن سليمان.

وقبلت إدارة نادي النجوم استقالة مؤمن سليمان بعد خسارة الفريقن أمام بتروجيت قبل أيام في الجولة الـ30 للدوري.

وعقب توليه الإدارة قال رمضان السيد: "أنا جاهز للتحدي في المباريات المقبلة ولا يزال أمامنا فرصة للبقاء ولكن لابد من العمل بجهد لتخطي هذه الفترة".

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وأضاف "النجوم يشارك في الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة في تاريخه ويؤدي بشكل جيد بلاعبيه الشباب، وأتمنى أن نظهر بمستوى أفضل في المباريات المتبقية".

ويحتل النجوم المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

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