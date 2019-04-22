خاص بيراميدز ضد الزمالك - طارق يحيى لـ في الجول: الفوز يقرب الأبيض من لقب الدوري

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 23:19

كتب : أحمد شاكر

طارق يحيى - الأهلي - سموحة

يعتقد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن فوز الأبيض على بيراميدز يقربه أكثر من درع الدوري.

ويلعب الزمالك غدا الثلاثاء ضد بيراميدز ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويفقد الزمالك نجمه التونسي فرجاني ساسي لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة حسنية أغادير المغربي في الكونفدرالية الإفريقية.

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FilGoal.com سأل نجوم الزمالك والكرة المصرية السابقين عن رأيهم في المباراة ومن الأقرب للفوز وكيف سيكون شكل المنافسة على لقب الدوري، وأيضا كيف يستطيع الزمالك إيقاف خطورة نجوم بيراميدز في المباراة.

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com: "المباراة صعبة للغاية على الفريقين، الزمالك يتصدر الترتيب ويفقد الثنائي فرجاني ساسي وخالد بوطيب في مواجهة قوية".

وأضاف "الزمالك يمتلك بديل ساسي ولكنه سيؤدي أدوارا مختلفة في الملعب، سواء كان محمود عبد العزيز أو محمد إبراهيم".

وأوضح "أما في الهجوم يستطيع عمر السعيد قيادة الزمالك بدلا من خالد بوطيب المصاب".

وأكمل "يجب أن يلعب الزمالك بتحفظ دفاعي وغلق المساحات مع الهجوم بحذر".

وأتم تصريحاته "فوز الزمالك يقربه من الظفر بدرع الدوري، وأي نتيجة أخرى تجعل المنافسة مستمرة مع بيراميدز والأهلي حتى نهاية المسابقة".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أكثر من الأبيض.

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