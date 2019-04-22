طاقم حكام نرويجي يُدير لقاء بيراميدز والزمالك.. لم يدر أي مباراة لفريق عربي

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء بيراميدز والزمالك لطاقم تحكيم نرويجي.

بيراميدز يواجه الزمالك في التاسعة مساءً يوم الثلاثاء في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

النرويجي، أولا هوبر نيلسين هو الحكم الأول ويعاونه توم هارالد جرونفيك، وجيد أوسكار أساكسن، بينما يتولى كريستوفر هاجنس مسؤولية الحكم الرابع.

هوبر نيلسين صاحب الـ 33 عاما أصبح حكما دوليا عام 2015 ولم يسبق له إدارة أي مباراة لفريق عربي في أي دوري.

هذا الموسم، أدار هوبر 12 مباراة في مسابقات تصفيات الدوري الأوروبي والدوري النرويجي وبطولة كأس الأمم الأوروبية وكذلك المباريات الودية.

وأشهر هوبر نيلسين 51 بطاقة صفراء خلال 12 مباراة واحتسب 4 ركلات جزاء.

الدوري النرويجي انطلق في نهاية شهر مارس وأقيمت 4 جوالات حتى الآن، وأدار هوبر 3 مباريات في المسابقة المحلية.

آخر ظهور لـ هوبر كان في لقاء الـ 13 من شهر أبريل الجاري بين فايكينج وبران وانتهى بفوز الأول 2-1.

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