يعتقد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفائز بمعركة خط الوسط من مباراة القلعة البيضاء ضد بيراميدز هو الذي سيحسم النتيجة لصالحه.

ويلعب الزمالك غدا الثلاثاء ضد بيراميدز ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويفقد الزمالك نجمه التونسي فرجاني ساسي لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة حسنية أغادير المغربي في الكونفدرالية الإفريقية.

FilGoal.com سأل نجوم الزمالك والكرة المصرية السابقين عن رأيهم في المباراة ومن الأقرب للفوز وكيف سيكون شكل المنافسة على لقب الدوري، وأيضا كيف يستطيع الزمالك إيقاف خطورة نجوم بيراميدز في المباراة.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "المباراة ستشهد صراع قوي في منطقة وسط الملعب، بيراميدز يعتمد على ثلاثي في وسط الملعب وهم عبد الله السعيد ودونجا وإريك تراوري، ولذلك يجب على الزمالك أن يعتمد على الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز لإيقاف خطورة نجوم بيراميدز".

وأوضح ملك النص "ولذلك ليس بالضروري مشاركة إبراهيم حسن أساسيا، على أن يلعب الثلاثي أوباما وكهربا وأحمد سيد زيزو في منطقة الوسط الهجومي".

وشرح فاروق جعفر "زيزو يمتلك معدل جري كبير وبذلك سيساعد ثنائي الارتكاز في التصدي لثلاثي وسط بيراميدز".

وواصل "على أن يلعب أوباما وكهربا على طرفي الملعب ثم يدخلان إلى منطقة الجزاء رفقة المهاجم عمر السعيد ليكون للأبيض كثافة هجومية أمام مرمى بيراميدز".

وأتم تصريحاته "أما عن نتيجة المباراة من الصعب التوقع بها نظرا لقوة الفريقين كما شاهدنا في لقاء الدور الأول".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أكثر من الأبيض.

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