خاص 5 معلقين لمباراة بيراميدز والزمالك

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 22:12

كتب : بسام أبوبكر

طارق حامد - نبيل دونجا - الزمالك - بيراميدز

أسندت قناة النيل للرياضة مهمة التعليق على مباراة بيراميدز والزمالك للمعلق الرياضي مدحت شلبي.

ويلعب الزمالك غدا الثلاثاء ضد بيراميدز ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويقود مدحت شلبي انطلاق الاستديو التحليلي قبل المباراة والذي يضم معه الرباعي فاروق جعفر وأيمن منصور وعلاء نبيل وعلاء ميهوب.

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أما عبر قناة أون سبورت التي ستذيع المباراة أيضا سيتولى المعلق حاتم بطيشة التعليق على المواجهة، وعلى القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن.

بينما سيتولى أيمن الكاشف التعليق على المباراة عبر إذاعة أون سبورت إف إم. وعبر إذاعة الشباب والرياضة يعلق على المباراة محمد الشاذلي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أكثر من الأبيض.

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