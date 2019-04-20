خاص رئيس النجوم لـ في الجول: سنفتح تحقيقا مع ثنائي الفريق لما حدث أمام بتروجت

السبت، 20 أبريل 2019 - 21:06

كتب : حامد وجدي

عمرو السيسي

كشف محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، عن فتح تحقيق مع ثنائي الفريق: عمرو السيسي، وأحمد عبد الفتاح.

موقف النجوم تأزم في الدوري المصري، بخسارته بهدفين مقابل هدف واحد أمام بتروجت، في الجولة 30 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وذكر الطويلة عبر FilGoal.com أن ناديه "سيفتح تحقيقا مع اللاعب عمرو السيسي، وحارس المرمى أحمد عبد الفتاح".

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مضيفا: "الجميع شاهد ما حدث في المباراة".

النجوم الذي تقدّم في النتيجة أولا على بتروجت بواسطة صلاح أمين في نهاية الشوط الأول، تلقى هدف التعادل في الدقيقة 66 بعد خطأ قاتل في التمرير من الحارس أحمد عبد الفتاح.

بعد 3 دقائق تأزم موقف النجوم عندما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين، إثر تحصُل عمرو السيسي على بطاقتين صفراوين في نفس الدقيقة لمبالغته في الاعتراض على الحكم.

فريق النجوم استقبل هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة بواسطة أحمد عفيفي، كان سببا مباشرا في رحيل المدرب مؤمن سليمان الذي تقدّم باستقالته بعد المباراة، وإدارة النادي قبلتها بحسب ما أعلن الطويلة عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

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