اقتحام لـ مران الأهلي من جانب أحد أعضاء الجمعية العمومية وهتافات ضد اللاعبين

السبت، 20 أبريل 2019 - 17:51

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

اقتحم أحد أعضاء الجمعية العمومية في الأهلي مران الفريق اليوم السبت، ليشن هجوما على اللاعبين والجهاز الفني.

الأهلي يستعد لمواجهة المصري يوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة الـ 19 في الدوري المصري.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت، قبل أن يقتحم أحد أعضاء الجمعية العمومية ملعب التتش ويهتف ضد اللاعبين والجهاز الفني.

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وفي نفس الوقت، هتفت بعض من أعضاء النادي المتواجدين خلف سور ملعب "التتش" ضد اللاعبين والجهاز الفني، بسبب سوء النتائج.

بيراميدز فاز على الأهلي بهدف كينو في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هزيمة في الدوري تأتي بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

رصيد بيراميدز وصل للنقطة 60 نقطة ليحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام المصري من هنا

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