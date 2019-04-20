جروس يتحدث باللغة العربية في المران: الدوري لـ الزمالك

لكي يُحفز لاعبي فريقه، وجه كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك رسالة مفاجئة باللغة العربية للاعبين خلال مران الفريق.

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

جروس عقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة، ليتحدث باللغة العربية قائلا: "الدوري لـ الزمالك".

ونقل جروس للاعبيه، ثقته الكاملة فيهم لتحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم، لينطلق بعدها المران بشكل طبيعي.

وخضع حازم إمام لتدريبات تأهيلية على هامش المران ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويعاني حازم إمام من إصابة في عضلة السمانة وقام محمد أسامة طبيب الزمالك بالاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته أثناء التدريب.

وشارك محمود عبد المنعم "كهربا" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في عضلات البطن والتي غاب بسببها أمام الإسماعيلي.

وحصل المهاجم المغربي خالد بوطيب على راحة من المران بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالضغط هنا

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ

مصدر في المقاصة لـ في الجول: مختار مختار مرشح بقوة لقيادة الفريق

ماذا تقول الأرقام بعد غياب صلاح عن القائمة النهائية لأفضل لاعب؟ أعلى من ماني وهازارد ويعادل أجويرو

بالفيديو - بهدف من ابن القرن الـ21.. سيتي ينتصر على توتنام ويعود لصدارة الدوري

صلاح خارج قائمة رابطة المحترفين النهائية لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي