رسائل الخطيب للاعبي الأهلي ولاسارتي.. الثقة والغضب والموافقة على طلب عبد الحفيظ

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مطولا مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي، قبل أن يُعلن النادي كافة تفاصيله.

رئيس الأهلي تحدث مع لاعبيه بـ"واقعة شديدة وإيجابية كبيرة وحرص في البداية على الاستماع للعديد من اللاعبين والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية".

وكشف الخطيب للاعبي الأهلي أسباب اجتماعه معهم "لرفع كافة الضغوط التي يتعرضون لها. وأنهم لابد أن يثقوا في أنفسهم وأنهم الأفضل بين كل اللاعبين وقادرون على تحقيق أفضل النتائج"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.

ونقل الخطيب ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني وأنه "سيظل يدعمهم ويساندهم ويثق فيهم".

وأشار رئيس الأهلي إلى تقديره لحالة الغضب التي انتابت جماهير الأهلي و"هذا حقها" مطالبا الجميع ببذل أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير مرة أخرى و"أثق فيكم للعب بروح الأهلي وشخصية البطل التي تعودتم عليها. الكل سيكون على قلب رجل واحد من أجل الأهلي".

وأعلن رئيس الأهلي موافقته على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي بـ"رصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات المقبلة وكذلك عند الفوز بلقب الدوري"، مشيرا إلى "مجلس الإدارة لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل جهده في النادي".

بعدها حرص الخطيب على الاجتماع مع لاسارتي في وجود عبد الحفيظ.

وقام المدرب وعبد الحفيظ بشرح كل التفاصيل الخاصة بعمل الجهاز الفني طوال الفترة الماضية "بناءً على طلب رئيس الأهلي والتأكيد على أن الجميع في منظومة العمل يبذل أقصى ما لديه ويسعى لتقديم الأفضل".

"النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول. الأمور سوف تعود لنصبها الطبيعي"، هكذا نقل لاسارتي لـ الخطيب.

واستفسر الخطيب عن "بعض التفاصيل لوضع النقاط فوق الحروف والاطمئنان على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح"، وفقا لبيان النادي.

ويثق محمود الخطيب "في كل عناصر المنظومة" لإسعاد جماهير الأهلي.

بيراميدز فاز على الأهلي بهدف كينو في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هزيمة في الدوري تأتي بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

رصيد بيراميدز وصل للنقطة 60 نقطة ليحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام المصري من هنا

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في الجول يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ

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