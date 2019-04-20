بالفيديو - العرش آمن.. يوفنتوس ملكا لإيطاليا للموسم الثامن على التوالي

لا يزال يوفنتوس يعيش في مجرة أخرى تبتعد بسنوات ضوئية عن بقية أندية إيطاليا التي لا تستطيع منافسته على عرش كرة القدم في بطولة كانت يوما الأقوى والأعنف في العالم. فريق السيدة العجوز احتفظ بلقب الدوري للموسم الثامن على التوالي.

عوض رفاق كريستيانو رونالدو إخفاقهم القاري بتتويج محلي مستحق قبل 5 جولات من نهاية الموسم بإسقاط ضيفهم فيورنتينا بنتيجة 2-1 في لقاء مثير أقيم يوم السبت في الجولة 33 في ملعب أليانز بمدينة تورينو.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 87 نقطة موسعا الفارق إلى 20 نقطة مع الوصيف نابولي الذي يلعب يوم الأحد أمام ضيفه أتلانتا، بينما استمر فيورنتينا عاشرا ورصيده 40 نقطة.

وبادر الضيوف بالتسجيل عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش الذي هز الشباك في الدقيقة السادسة لكن أليكس ساندرو أدرك التعادل في الدقيقة 37 بضربة رأس رائعة إثر ركلة ركنية ليوفنتوس.

ومع ضغط الفريق الأبيض والأسود أخطأ دفاع فيورنتينا فسجل جيرمان بيزيلا في مرماه ليتقدم يوفنتوس في الدقيقة 53.

وحصد يوفنتوس لقب الدوري للمرة 35 في تاريخه. هذا بخلاف تتويجه به في موسمي 2004-2005 و2005-2006 لكن المحكمة جردته من هذين اللقبين بسبب تلاعب في نتائج المباريات.

وعزز فريق بيانكونيري الرقم القياسي لعدد التتويجات المتتالية ببطولة الدوري الإيطالي التي يهيمن عليها منذ موسم 2011-2012.

ويحل يوفنتوس ضيفا على إنتر ميلان يوم السبت في دربي إيطاليا بالدوري، بينما يواجه فيورنتينا مضيفه أتلانتا يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ثم يستضيف ساسولو في الدوري بعد خمسة أيام.

وتمنى يوفنتوس الجمع بين لقب الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا لكنه اصطدم بفريق شاب قوي اسمه أياكس اقتنص منه بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية يوم الثلاثاء.

ورغم سطوة يوفنتوس المحلية والتي تبدو مستمرة إلى وقت ليس بقريب، إلا أنه لم يستطع التتويج بلقب قاري منذ عام 1996 حين قاده المدرب المخضرم مارتشيلو ليبي للقب الأبطال وكان يضم جيانلوكا فيالي وديدييه ديشامب وأليساندرو دل بييرو وفابريزيو رافانيللي.

وفاز يوفنتوس بلقب دوري الأبطال في 1985 و1996 لكن خسره 7 مرات منها مرتين في عهد أليجري في 2015 و2017.

وحقق أليجري لقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة في مسيرته والخامسة على التوالي مع يوفنتوس، بعدما كان تتويجه الأول في موسم 2010-2011 مع ميلان.

ورفع المدرب البالغ عمره 51 عاما عدد ألقابه مع فريق السيدة العجوز إلى 11.

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