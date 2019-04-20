النجوم على حافة الدرجة الثانية بسقوطه أمام بتروجت

اقترب فريق النجوم خطوة أخرى من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بخسارته يوم السبت أمام مضيفه بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز ليستمر رفاق محمود فتح الله في المركز الأخير بترتيب البطولة.

ونجح النجوم في التسجيل أولا عن طريق المهاجم المخضرم صلاح أمين في الدقيقة 45 لكن خطأ الحارس أحمد عبد الفتاح منح بتروجت التعادل في الدقيقة 66 بهدف أحمد عفيفي.

واضطر النجوم لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عمرو السيسي في الدقيقة 69 مما منح الأفضلية للمضيف الذي اقتنص نقاط المباراة في الدقيقة 88 حين سجل عفيفي هدفا حاسما.

وتوقف رصيد النجوم عند 25 نقطة بينما ارتفع رصيد بتروجت إلى 34 نقطة ويحتل الأخير المركز 12.

ولا يزال أمل البقاء قائما لفريق النجوم بسبب صراع قوي بين الفرق المتذيلة لترتيب البطولة.

ويستضيف النجوم فريق الاتحاد في 30 إبريل بينما يحل بتروجت ضيفا على إنبي في 2 مايو.