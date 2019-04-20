النجوم على حافة الدرجة الثانية بسقوطه أمام بتروجت

السبت، 20 أبريل 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

بتروجيت

اقترب فريق النجوم خطوة أخرى من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بخسارته يوم السبت أمام مضيفه بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز ليستمر رفاق محمود فتح الله في المركز الأخير بترتيب البطولة.

ونجح النجوم في التسجيل أولا عن طريق المهاجم المخضرم صلاح أمين في الدقيقة 45 لكن خطأ الحارس أحمد عبد الفتاح منح بتروجت التعادل في الدقيقة 66 بهدف أحمد عفيفي.

واضطر النجوم لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عمرو السيسي في الدقيقة 69 مما منح الأفضلية للمضيف الذي اقتنص نقاط المباراة في الدقيقة 88 حين سجل عفيفي هدفا حاسما.

أخبار متعلقة

"سنريك معسكرات الاعتقال النازية".. جماهير بولندا ترد على جهل حارس كريستال بالاس جاء الموعد أخيرا في الـ 35.. فولام يحقق أول فوز خارج ملعبه وإثارة نارية بطلها ليستر أتليتكو يخطف فوزا قيصريا من أرض إيبار ويقلص الفارق مع برشلونة زيدان: سأغيّر طريقة ريال مدريد في الموسم المقبل.. وهذه مشكلة تقنية الفيديو

وتوقف رصيد النجوم عند 25 نقطة بينما ارتفع رصيد بتروجت إلى 34 نقطة ويحتل الأخير المركز 12.

ولا يزال أمل البقاء قائما لفريق النجوم بسبب صراع قوي بين الفرق المتذيلة لترتيب البطولة.

ويستضيف النجوم فريق الاتحاد في 30 إبريل بينما يحل بتروجت ضيفا على إنبي في 2 مايو.

بتروجت النجوم الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمم مثيرة جديدة ساعة | أوروبا
وكيله يوضح.. هل بدأ الأهلي مفاوضات تمديد استعارة رمضان.. واللاعب يسافر ألمانيا للعلاج ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: التعادل أمام الزمالك سيكون جيدا.. أشعر بالخسارة ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم لـ في الجول: لقاء بيراميدز والزمالك بدون جمهور 2 ساعة | الدوري المصري
للتشبث بالدوري الممتاز.. رايو يخاطب ريال مدريد لإلغاء "بند الخوف" 2 ساعة | أوروبا
سانشيز يلمح بالرحيل من بايرن: دقائق مشاركتي ليست كافية.. انتظر خيارات أخرى 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم

قد ينال إعجابك