أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عن تقدم مؤمن سليمان باستقالته من تدريب الفريق، وقبول الإدارة.

وصرّح الطويلة في تصريحات لـFilGoal.com: "قبلنا اعتذار مؤمن سليمان عن عدم استكمال مهمته في قيادة الفريق".

وأضاف الطويلة: "سنقعد اجتماعا لبحث هوية المدير الفني الجديد".

يأتي ذلك مباشرة بعد هزيمة النجوم أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 30 من الدوري المصري.

هزيمة تركت النجوم في المركز 18 –الأخير- برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

سليمان (45 عاما) تولى تدريب النجوم يوم 27 فبراير الماضي، وقاده في 5 مباريات، تعادل 4 مرات، وخسر الأخيرة أمام بتروجت فريقه السابق.

المدرب الأسبق للزمالك ومصر للمقاصة، قاد بتروجت لـ9 مباريات بين نوفمبر 2018 ويناير 2019 في الموسم الحالي.

وكان النجوم قد صعد لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز هذا الموسم، تحت قيادة فنية لـ ضياء السيد الذي استقال قبل انطلاق المنافسة.

ليقوم علاء حسب الله بالإشراف فنيا على قيادة الفريق مؤقتا في أول جولتين، حتى تولى الإسباني أنطونيو كالديرون المهمة الفنية في أغسطس.

لاحقا رحل كالديرون عن تدريب النجوم في شهر سبتمبر لأسباب عائلية، ليخلفه أحمد سامي الذي استمر في منصبه حتى استقالته في نهاية فبراير.

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