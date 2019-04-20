سيميوني يفتح النار على الحكم: موراتا غاضب مما حدث.. لقد أوقفوني لواقعة مماثلة

هاجم دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، خابيير ألبيرولا روخاس حكم مباراة فريقه أمام إيبار.

أتليتكو حقق فوزا صعبا على مضيفه إيبار في ملعب إيبوروا بهدف دون رد، بالجولة 33 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وظهر سيميوني ممتعضا في المؤتمر الصحفي بعد المواجهة، بسبب ما حدث بين لاعبه ألفارو موراتا والحكم ألبيرولا روخاس في اللحظات الأخيرة.

سيميوني صرّح: "موراتا غاضب من ما حدث، هذا التصرف يذكرني بيوم أن عاقبوني بالإيقاف 4 مباريات لقيامي بنفس الحركة مع الحكم الرابع".

ماذا حدث

مباراة إيبار وأتليتكو شهدت الكثير من النقاشات بين موراتا والحكم ألبيرولا روخاس، وظهر الحكم يجذب موراتا من ذراعه في الشوط الأول.

قبل أن يقم الحكم بالربت على مؤخر رأس موراتا في الشوط الثاني مستخدما إصبعين فيما أشبه بنغزة استفزازية، الأمر الذي أثار غضب موراتا بشدة وتسبب في تحصله على بطاقة صفراء.

وكان سيميوني قد تعرّض للإيقاف 4 مباريات عام 2015 بسبب حركة مشابهة في حق الحكم الرابع لمباراة كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

من جانبه طالب إدواردو إتورالدي الحكم الدولي الإسباني السابق، بإيقاف ألبيرولا روخاس.

إتورالدي صرّح عبر إذاعة كادينا سير: "أطالب بإيقاف ألبيرولا روخاس على هذه الفعلة، في البداية يجذب موراتا من ذراعه، ومن ثم يربت على مؤخر رأسه. أنت السلطة وعليك أن تلزم حدود".

وكان أتليتكو قد فقد نجمه دييجو كوستا حتى نهاية الموسم بسبب إيقافه 8 مباريات إثر طرده أمام برشلونة بعد جذبه ذراع الحكم وتلفظه بكلمات مسيئة في حقه.

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