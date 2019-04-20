أتليتكو يخطف فوزا قيصريا من أرض إيبار ويقلص الفارق مع برشلونة

قلّص أتليتكو مدريد الفارق مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني، بفوزه الصعب على مضيفه إيبار بهدف دون رد، على ملعب إيبوروا، في الجولة 33 من المسابقة.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة الفرنسي توماس ليمار في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

ليكون كافيا حتى يرفع أتليتكو رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط –مؤقتا- عن برشلونة.

بينما تجمّد رصيد إيبار عند 40 نقطة في المركز 13، لكنه يظل في مأمن نسبيًا من صراع الهبوط، إذ يبتعد بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز الساقطين قبل 5 جولات على النهاية.

الفوز حافظ على سجل أتليتكو المثالي في ملعب إيبوروا، إذ فاز في كل زياراته الخمسة لهذا الملعب في دوري القسم الأول الإسباني.

أتليتكو دخل المواجهة محروما من خدمات الثنائي الهجومي أنطوان جريزمان ودييجو كوستا للإيقاف، وبديلهما ألفارو موراتا لم يكن موفقا للغاية في مواجهة مرمى إيبار.

المهاجم الدولي الإسباني أهدر عدة فرصة حقيقية على مدار شوطي المواجهة، فيما تكفّل ماركو ديمتروفيتش حارس مرمى الفريق الباسكي بإبعاد رأسية دييجو جودين قائد أتليتكو قبل حوالي 12 دقيقة على نهاية المواجهة.

ليأتي الحل أخيرا في الدقيقة 85 عندما أرسل كوكي عرضية لـ توماس ليمار الذي أودع الكرة الشباك دون عناء.

كوكي صانع الهدف خاض مباراته رقم 280 بقميص أتليتكو، ليحتل المركز العاشر على قائمة أكثر ممثليه بالتساوي مع ألبيرتو فيرنانديز، وبفارق مباراة واحدة عن فيرناندو توريس صاحب المركز التاسع.

الهدف كان كفيلا بإطالة عمر التنافس على الدوري الإسباني، وإن كان نظريا، إلا أن برشلونة يمتلك فرصة إعادة الفارق إلى 9 نقاط مساء اليوم عندما يستقبل ريال سوسيداد.

كما وسّع أتليتكو الفارق مع ريال مدريد الثالث إلى 7 نقاط في انتظار مباراة الميرنجي أمام أتليتك بلباو غدا الأحد.

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