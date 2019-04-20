ماذا تقول الأرقام بعد غياب صلاح عن القائمة النهائية لأفضل لاعب؟ أعلى من ماني وهازارد ويعادل أجويرو

19 هدفا حتى الآن سجلها في الدوري الإنجليزي لم تكن كافية لأن يتواجد محمد صلاح في قائمة رابطة المحترفين النهائية لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

صلاح فقد الفرصة للحفاظ على الجائزة التي حققها في الموسم الماضي، بعدما غاب عن القائمة التي شهدت وجود ساديو ماني وفيرجيل فان دايك زملاء صلاح في ليفربول، وإدين هازارد زميله السابق في تشيلسي وثلاثي مانشستر سيتي: سيرخيو أجويرو، رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com استعان بالأرقام والإحصائيات لمقارنة صلاح بباقي المرشحين في القائمة، وتحديدا بـ هازارد وسترلينج وأجويرو وماني، الرباعي الذي يلعب في المراكز الهجومية.

*عدد الدقائق والمباريات

لعب صلاح 2913 دقيقة خلال 34 مباراة، يليه ماني بـ2725 دقيقة خلال 32 دقيقة، ثم هازارد بـ2634 دقيقة خلال 33 مباراة، ثم سترلينج بـ2327 دقيقة خلال 30 مباراة وأخيرا أجويرو 2064 دقيقة خلال 29 مباراة.

*الأهداف والفرص المحققة والمهدرة.

سجل صلاح 19 هدفا، وهو نفس رصيد أجويرو، مقابل 18 هدفا لماني، 17 لسترلينج و16 لهازارد.

3 أهداف فقط من أهداف صلاح كانت من ضربات جزاء، مقابل 4 لهازارد و2 لأجويرو. بينما لم يسجل ماني أو سترلينج أي أهداف من ضربات جزاء.

صلاح يحتاج 154 دقيقة للتسجيل، 109 دقيقة لأجويرو، 152 لماني، 137 لسترلينج و165 دقيقة لهازارد.

ويعد صلاح هو الأكثر تسديدا في تلك القائمة، بـ 116 تسديدة منهم 56 على المرمى، ثم أجويرو 100 تسديدة منهم 38 على المرمى، ثم هازارد بـ86 تسديدة منهم 40 على المرمى، ثم ماني بـ 77 تسديدة منهم 37 على المرمى ثم سترلينج بـ 67 تسديدة منهم 35 على المرمى.

واستغل صلاح 12 فرصة محققة لتسجيل، وهو نفس رصيد ماني، مقابل 13 لأجويرو، 10 لهازارد و12 لسترلينج.

أما عن اللفرصة المحققة المهدرة فيأتي صلاح بـ 15 فرصة أهدرها، يليه أجويرو بـ 10 فرصة، ثم ماني بـ8 ثم هازارد بـ7 ثم سترلينج بـ6.

صناعة الأهداف والفرص الخطيرة

يأتي صلاح رابعا في ترتيب صناعة الأهداف. إذ صنع 7 أهداف فقط بعد هازاد بـ12 هدفا، سترلينج بـ9 أهداف، أجويرو بـ8 أهداف. بينما صنع ماني هدفا واحد فقط.

أما في صناعة الفرص الخطيرة، فصنع صلاح 14 فرصة ليكون الثاني بعد هازارد الذي صنع 15 فرصة. بعد صلاح يأتي سترلينج بـ12 فرصة ثم أجويرو بـ6 فرص وماني بـ5 فرص.

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