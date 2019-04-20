خاص في الجول يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ

السبت، 20 أبريل 2019 - 15:43

كتب : أحمد الخولي

الخطيب - سيد عبد الحفيظ

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل المران المسائي اليوم السبت.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب ناقش مع لاسارتي خلال الاجتماع، أسباب الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمام بيراميدز والتي تسببت في تفريطه في صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

كما ناقش الخطيب مع المدير الفني ومدير الكرة، كيفية الإعداد للمرحلة المقبلة، والمباريات المرتقبة التي سيخوضها الفريق الأحمر.

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ولم يتطرق رئيس النادي لأي حديث خلال الاجتماع الذي استمر لمدة نصف ساعة، عن إمكانية رحيل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

كان الأهلي قد أصدر بيانا مساء أمس الجمعة، أعلن فيه عن عقد محمود الخطيب رئيس النادي لاجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري حاليا برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز صاحبا الصدارة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النادي المصري يوم الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 للدوري المصري.

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