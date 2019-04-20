أوضح نادي مصر للمقاصة أن المدرب مختار مختار دخل بقوة دائرة المرشحين لقيادة الفريق خلفا لطلعت يوسف الذي رحل مع نهاية مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة والتي انتهت بدون أهداف في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وقال لـFilGoal.com مصدر في النادي رفض ذكر اسمه:"أعضاء مجلس إدارة النادي بالفعل طرحوا اسم مختار مختار الذي ترشح من قبل لقيادة الفريق".

وواصل "مختار أراد من قبل الرحيل عن الإنتاج الحربي، وهو ما يجعله مرشحا قويا لخلافة يوسف".

وأعلن يوسف، لاعب الاتحاد السابق، رحيله عن مصر للمقاصة بشكل مفاجئ دون إبداء أسباب.

وعلم FilGoal.com أن النادي المنتمي للفيوم يفكر في انتداب أحمد حسام "ميدو" أو خالد جلال لقيادة الفريق. (التفاصيل)

وبعد دخول مختار باتت أسهمه أقوى لقيادة الفريق نظرا لخبرته الكبيرة في الدوري المصري.

وعانى الإنتاج الحربي من تراجع حاد في النتائج بفوزه مرة واحدة في آخر 9 مباريات والتي خسر منها 7.

وقاد مختار أندية غزل المحلة وبتروجيت والمصري وإنبي والاتحاد ودرب أيضا ظفار العماني والوحدة السعودي.

وتوج مختار بكأس مصر مع إنبي في موسم 2010-2011.