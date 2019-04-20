رونالدو يحسمها: مستمر مع يوفنتوس الموسم المقبل بنسبة 100%

حسم كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم يوفنتوس مصير بقائه من عدمه في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل.

وعوض رفاق رونالدو إخفاقهم القاري بتتويج محلي مستحق قبل 5 جولات من نهاية الموسم بإسقاط ضيفهم فيورنتينا بنتيجة 2-1 في لقاء مثير أقيم يوم السبت في الجولة 33 في ملعب أليانز بمدينة تورينو. (طالع التفاصيل)

وتحدث رونالدو عقب المباراة قائلا: "كانت سنة أولى جيدة جدا لي هنا. حققنا لقب السوبر ولقب الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "أنا سعيد للغاية لأن الأمور لم تكن سهلة".

وواصل "ظهرنا بشكل جيد في دوري الأبطال هذا الموسم، والموسم المقبل علينا أن نكون أفضل".

وتابع "أنا مستمر مع يوفنتوس الموسم المقبل بنسبة 100%".

وأكمل حديثه قائلا: "هل أنا غاضب بسبب عدم التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم؟ لا يمكنك الانتصار بشكل دائم".

واستمر "قدمنا أفضل ما لدينا ولكن في النهاية فريق واحد فقط هو من يتوج باللقب. أعطيت كل ما لدي ليوفنتوس وسأواصل فعل ذلك الموسم المقبل".

وأتم "سنكون أفضل الموسم المقبل".

وحصد يوفنتوس لقب الدوري للمرة 33 في تاريخه. هذا بخلاف تتويجه به في موسمي 2004-2005 و2005-2006 لكن المحكمة جردته من هذين اللقبين بسبب تلاعب في نتائج المباريات.

وعزز فريق بيانكونيري الرقم القياسي لعدد التتويجات المتتالية ببطولة الدوري الإيطالي التي يهيمن عليها منذ موسم 2011-2012.

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ورغم سطوة يوفنتوس المحلية والتي تبدو مستمرة إلى وقت ليس بقريب، إلا أنه لم يستطع التتويج بلقب قاري منذ عام 1996 حين قاده المدرب المخضرم مارتشيلو ليبي للقب الأبطال وكان يضم جيانلوكا فيالي وديدييه ديشامب وأليساندرو دل بييرو وفابريزيو رافانيللي.

وفاز يوفنتوس بلقب دوري الأبطال في 1985 و1996 لكن خسره 7 مرات منها مرتين في عهد أليجري في 2015 و2017.

وحقق أليجري لقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة في مسيرته والخامسة على التوالي مع يوفنتوس، بعدما كان تتويجه الأول في موسم 2010-2011 مع ميلان.

ورفع المدرب البالغ عمره 51 عاما عدد ألقابه مع فريق السيدة العجوز إلى 11.

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