كينو يكتب ما يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات.. بيراميدز يفوز على الأهلي ويفقده الصدارة

سجل كينو هدفا قاد به بيراميدز للفوز على الأهلي اليوم الخميس ليفقده صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

والتقى الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 25 من الدوري المصري.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك يكون بيراميدز هو أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري خلال موسم واحد منذ الداخلية في موسم 2013-2014 الذي انتصر آنذاك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وكان بيراميدز فاز في الدور الأول على الأهلي بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

هدف رائع

بداية المباراة كانت هادئة بعض الشيء ولكن في الدقيقة الرابعة أرسل جيرالدو عرضية لم يستطع حسين الشحات اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة للأهلي.

وحاول كلا الفريقين السيطرة على اللقاء ولكن في الدقيقة 14 لم يضغط أحمد فتحي على كينو الذي استغل الأمر وسدد بيمناه كرة مقوسة رائعة لتسكن شباك محمد الشناوي وتعلن عن الهدف الأول لبيراميدز.

وبعد دقيقتين لاحت فرصة خطيرة للأهلي ولكن وليد أزارو تسلم بينية صالح جمعة بشكل سيء.

وفي الدقيقة 19 كاد بيراميدز يضاعف النتيجة بعدما سدد ناصر منسي كرة زاحفة ارتدت من القائم وتابع كينو الكرة بتسديدة أخرى ذهبت إلى خارج الملعب.

وعقب ثلاث دقائق حول أزارو عرضية من الناحية اليمنى برأسية ارتطمت في أرضية الملعب وحولها أحمد الشناوي لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 38 ضاعت أخطر فرصة على الأهلي حينما راوغ حسين الشحات لاعب بيراميدز ببراعة وأرسل عرضية إلى جيرالدو الذي لم يلحق بالكرة.

ومع نهاية الشوط الأول أجرى مارتين لاسارتي مدرب الأهلي التبديل الأول بمشاركة حمدي فتحي بدلا من حسام عاشور.

شوط الفرص الضائعة

في الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه على دفاع بيراميدز من أجل إدراك هدف التعادل ولكنه أضاع كل الفرص التي أتيحت له.

وأضاع أزارو فرصة هدف محقق في الدقيقة 54 بعدما هرب من رقابة المدافعين ولكن رأسيته ذهبت إلى خارج الملعب.

وأجرى لاسارتي التبديل الثاني للأهلي بمشاركة جونيور أجايي بدلا من حسين الشحات.

وكاد ناصر منسي يسجل هدفا ثانيا لبيراميدز من رأسية قوية لكن محمد الشناوي تصدى له.

وفي الدقيقة 68 أخطأ عمر جابر في تشتيت الكرة من منطقة الجزاء ووصلت الكرة إلى جيرالدو الذي سددها ضعيفة وحولها أحمد الشناوي لركلة ركنية لتضيع أخطر الفرص في اللقاء على الأهلي قبل أن يجري بيراميدز التبديل الأول له بخروج ناصر منسي ومشاركة جون سيفوينتي.

وعقب ست دقائق دفع رامون دياز مدرب بيراميدز بالتبديل الثاني له بمشاركة محمد فتحي بدلا من محمد فاروق.

ذلك قبل أن يجري لاسارتي التبديل الثالث بمشاركة مروان محسن بدلا من صالح جمعة.

وفي الدقيقة 87 شارك علي جبر بدلا من كينو في ثالث تبديلات بيراميدز.

واصل الأهلي ضغطه على دفاع بيراميدز واحتسب الحكم ست دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وكاد مروان محسن يسجل هدفا في الثواني الأخيرة لكن تصويبته ارتطمت بدفاع بيراميدز وذهبت إلى خارج الملعب لينتهي اللقاء بفوزه بهدف دون رد.































































































































































































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