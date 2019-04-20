"سنريك معسكرات الاعتقال النازية".. جماهير بولندا ترد على جهل حارس كريستال بالاس

"جاهل لدرجة مؤسفة".. هكذا ذكر بيان اللجنة التي تولت التحقيق في الإشارة النازية التي نفّذها وين هينيسي حارس مرمى كريستال بالاس.

واين هينيسي النادي : كريستال بالاس كريستال بالاس

هينيسي ظهر منفذا التحية النازية يوم 5 يناير الماضي بعد الفوز على جريمسبي في كأس الاتحاد الإنجليزي، في صورة جماعية مع زملائه نشرها ماكس ماير عبر إنستجرام.

ليتم تبرئته من تهمة النازية لاحقا، بعد أن اعترف بجهله الكامل بالأنظمة النازية والفاشية وأدولف هتلر. (طالع التفاصيل)

هذا القدر من الجهل لم يعجب رابطة مشجعي كريستال بالاس في بولندا، والتي غرّدت عبر حسابها على تويتر:

"مرحبا وين هينيسي. إن كنت تجهل ما هي التحية النازية أو من هو أدولف هتلر، فنحن ندعوك لزيارة معسكرات الموت في بولندا، على سبيل المثال معسكر أوشفيتس بيركينو، سنتكفل بثمن التذكرة إن أردت".

Hi @WayneHennessey1! If you don't know what nazi salute is and who Adolf Hitler was, then we invite you to visit the death camps in Poland - for example, Auschwitz-Birkenau. We will buy you a ticket if you want. Kindest regards,#CPFC Polish fans — CPFC Polska (@CPFC_Polska) April 18, 2019

معسكرات الاعتقال النازية التي أقامها نظام هتلر خلال الحرب العالمية الثانية ما بين 1939 و1945، استهدفت تصفية اليهود، وكانت بولندا جارة ألمانيا أكثر الدول تضررا بهذه المعسكرات.

رابطة مشجعي كريستال بالاس في بولندا اقترحت اسم معسكر أوشفيتس بيركينو والذي يُعتقَد أنه شهد إعدام أكثر من مليون ضحية ضمن مذابح الهولوكوست الموسعة.

من جانبه، دافع روي هودسون المدير الفني لـ كريستال بالاس عن حارسه الدولي الويلزي، وصرّح: "الأمر مختلف مع جيلي الذي كان قريبا من وقت هذه الأحداث، لا أدري كيف هو وضع الأجيال الجديدة".

ويضيف المدرب صاحب الـ71 عاما: "أعتقد أن الأمر الأهم هو أن هينيسي تحلى بصراحة كاملة خلال التحقيق".

ويواصل: "مع حقيقة افتقاده للثقافة اللازمة، فيبدو أن النادي يحتاج إلى الاهتمام بمثل هذه الأمور التي لم نكن ملمين بضرورة أخذها في الاعتبار".

هينيسي (32 عاما) شارك في 20 مباراة مع كريستال بالاس هذا الموسم، محافظا على نظافة شباكه في 7 مناسبات.

اقرأ أيضا:

اقتحام لـ مران الأهلي من جانب أحد أعضاء الجمعية العمومية وهتافات ضد اللاعبين

جروس يتحدث باللغة العربية في المران: الدوري لـ الزمالك

في الجول يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ

مصدر في المقاصة لـ في الجول: مختار مختار مرشح بقوة لقيادة الفريق

ماذا تقول الأرقام بعد غياب صلاح عن القائمة النهائية لأفضل لاعب؟ أعلى من ماني وهازارد ويعادل أجويرو