تبرئة حارس ويلز من تهمة النازية.. "جاهل لدرجة مؤسفة"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

وين هينيسي

تجنَب وين هينيسي حارس مرمى كريستال بالاس، الإيقاف بعد تنفيذه "التحية النازية".

هينيسي ظهر منفذا التحية النازية في "ستوري" نشرها زميله الألماني ماكس ماير عبر إنستجرام، عقب فوز كريستال بالاس على جريمبسي يوم 5 يناير الماضي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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لكن تحقيقات الاتحاد الإنجليزي مع اللاعب لم تدنه، مما يجنبه الإيقاف المحتمل.

تبرئة هينيسي حدثت بسبب "إظهاره قدرا مؤسفا من الجهل بـ أدولف هتلر والأنظمة الفاشية والنازية" بحسب ما ذكر بيان اللجنة التي تولت التحقيق.

حارس مرمى منتخب ويلز ذكر أنه حاول لفت انتباه الشخص الذي التقط الصورة، وقام برفع ذراعه إلى الأمام، مع وضع يده على فمه حتى يسمع المصور صياحه.

ليتم اعتبار الإشارة مجرد مصادفة سيئة الحظ، ويخرج هينيسي سالما.

هينيسي (32 عاما) خاض 20 مباراة مع كريستال بالاس هذا الموسم، خرج بشباك نظيفة في 7 منها.

كريستال بالاس وين هينيسي

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