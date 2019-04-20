صلاح خارج قائمة رابطة المحترفين النهائية لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

السبت، 20 أبريل 2019 - 13:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

خرج محترفنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من قائمة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح الذي توج بالجائزة الموسم الماضي، لن يكون قادرا على الحفاظ على تلك الجائزة التي ترشح لها 6 لاعبين.

وتواجد من ليفربول الثنائي ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، ومن مانشستر سيتي الثلاثي سيرخيو أجويرو وبيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج، وأخيرا إدين هازارد من تشيلسي.

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ساديو ماني قدم أداء رائعا خلال الموسم الجاري رفقة الريدز إذ سجل 22 هدفا في جميع المسابقات، منهم 18 هدفا في الدوري الإنجليزي.

أما فان دايك فقد أسهم في تطوير أداء ليفربول الدفاعي وساعد على خروج فريقه بشباك نظيفة في 18 مباراة كأقوى دفاع في المسابقة.

على الجانب الآخر من المنافسة لعب أجويرو دورا رئيسيا في قيادة فريقه للانتصارات، وتصدر ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا بالتساوي مع صلاح.

ويقدم الثنائي رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا أداء رائعا كذلك ساهم في جمع الفريق 83 نقطة مع تبقي 5 مباريات على نهاية المسابقة.

بيرناردو سجل 6 أهداف وصنع 8، أما سترلينج فقد سجل 17 هدفا وصنع 11 ليسهم في 28 هدفا لفريقه خلال الموسم الجاري.

وهو نفس العدد من الأهداف الذي أسهم فيه هازارد مع البلوز رغم احتلال فريقه المركز الخامس. البلجيكي سجل 16 هدفا وصنع 12.

وتوج محمد صلاح بالجائزة الموسم الماضي بعدما انفجر تهديفيا ليسجل 32 هدفا ويصنع 11، محطما العديد من الأرقام القياسية.

وتواجد الثنائي سترلينج وسيلفا أيضا في قائمة الرابطة لأفضل لاعب صاعد والتي جاورهم فيها ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ودافيد بروكس لاعب بورنموث وديكلان رايس لاعب وست هام.

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