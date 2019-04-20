بالفيديو - بهدف من ابن القرن الـ21.. سيتي ينتصر على توتنام ويعود لصدارة الدوري

عاد مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي، بفضل هدف واحد في مرمى توتنام.

فاز مانشستر سيتي على توتنام بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

سجل فيل فودين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحافظ أبناء جوارديولا على تقدمهم حتى النهاية.































وصف المباراة

لم تحتج المباراة وقتا طويلا كي يدخل الفريقين في الأجواء. سيتي حاول الضغط سريعا، وكاد توتنام يباغت بشكل أسرع في الدقيقة الثالثة. تمريرة من إريكسون وصلت إلى سون في الجهة اليسرى الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها إيديرسون بنجاح وعادت في اتجاه سون الذي استلمها بلمسة يد احتسبها حكم اللقاء لصالح مانشستر سيتي.

وفي المقابل كان التهديد الأول لمانشستر سيتي بهدف أول. عرضية بيرناردو سيلفا في الدقيقة الخامسة، قابلها فيليب فودين الشاب برأسية في المرمى، ليصبح أول لاعب مواليد الألفينيات يسجل في الدوري الإنجليزي.

بعمر 18 سنة.. فيل فودين هو أول لاعب من مواليد 2000 يسجل هدفا في الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي🔵👏#في_إنجلترا pic.twitter.com/UFBfJ7wKif — FilGoal (@FilGoal) April 20, 2019

فرص توتنام المهدرة

قضى توتنام باقي الشوط الأول في إهدار الفرص المحققة. بينية رائعة من لوكاس مورا وصلت إلى إريكسين في الدقيقة الـ14، والذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها إيديرسون ببراعة إلى ركنية.

ومرتدة جديدة في الدقيقة الـ16 وصلت إلى سون المنفرد بمرمى إيديرسون، وسدد سون الكرة من على حدود المنطقة لكن تدخل جون ستونز الذي أبعد الكرة ببراعة من أمام سون.

وحال مانشستر سيتي إضافة هدفا ثانيا في الدقيقة الـ26. عرضية من فودين قابلها أجويرو برأسية مرت بجانب القائم.

إصابة

ووقتما دخل مانشستر سيتي أجواء اللقاء وبدأ الضغط مجددا، تعرض كيفين دي بروين لإصابة في الدقيقة الـ36، ليغادر الملعب ويشارك فيرناندينيو بدلا منه.

ومن جديد عاد سون لإهدار الفرص في الدقيقة الـ44. انفراد تام من النجم الكوري، لكنه سدد مرة أخرى في إيديرسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

الشوط الثاني

بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني أكثر خطورة بهدف إنهاء اللقاء مبكرا. وفي الدقيقة الـ49 وصلت كرة خطرة إلى أجويرو داخل منطقة الجزاء، لكن سدد الكرة في الدفاع، لتصل إلى فودين الذي سدد الكرة من جديد لكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وطالب توتنام بركلة جزاء في الدقيقة الـ57 بعد كرة برأس ديلي ألي لمست ذراع كايل ووكر وتحولت إلى ركنية، لكن الحكم اعتبرها عفوية.

تبديلات

وأجرى ماوريسيو بوتشتينو أولى تغييراته في الدقيقة الـ61 بدخول فيكتور وانياما بدلا من إيريك داير.

بيب جوارديولا رد بتبديل ثاني الدقيقة الـ66، فشارك ليروي ساني بدلا من سيرخيو أجويرو.

ثم كان التبديل الثاني لتوتنام في الدقيقة الـ69 بدخول داني روز بدلا من ديلي ألي.

المباراة تشتعل

وأهدر مانشستر سيتي أصعب الفرص في الدقيقة الـ71. عرضية أرضية من ليروي ساني، سددها ستيرلينج مباشرة، لكن باولو جازانيجا تألق وتصدى للكرة بقدمه.

ورد توتنام بانفراد جديد من لوكاس مورا، لكن إيديرسون مورايش ظهر مجددا وتألق في إبعاد الكرة.

وأنهى بوتشتينو تبديلاته في الدقيقة الـ78. تبديل هجومي بحت بدخول فيرناندو يورنتي المهاجم الإسباني بدلا من قلب الدفاع توبي ألديرفيلد.

وفرصة جديدة على ثلاثة أرواح لتوتنام في الدقيقة الـ80. تسديدات متتالية من إيريكسين ثم لوكاس مورا في الدفاع وإلى ركلة مرمى.

ورد بوتشتينو بإنهاء تغييراته أيضا في الدقيقة الـ85 وقت دخول ديفيد سيلفا بدلا من فيليب فودين.

وسدد فيكتور وانياما كرة في الدقيقة الـ89، لكنها مرت بسلام على مرمى سيتي، ليستمر التقدم.

واحتسب مايكل أوليفر حكم اللقاء، أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنهم لم يشهدوا الجديد، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء.

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة الـ86، ليعود لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد توتنام عند 67 نقطة في المركز الثالث.

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