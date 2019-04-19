عواد: مشواري مع الوحدة انتهى.. سأعود لـ الإسماعيلي نهاية الموسم وانتظر العروض

تحدث محترفنا المصري محمد عواد حارس مرمى فريق الوحدة عقب خسارة فريقه أمام أهلي جدة، مشيرا لاقتراب نهاية مشواره مع الفريق السعودي.

وقال عواد عن مستقبله: "تركيزي حاليا على آخر مباراتين في الموسم مع الوحدة، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأجاب عواد على (هل تحدثت معك إدارة الوحدة عن التجديد؟) قائلا: "بالنسبة لي مشواري سينتهي مع الوحدة مع نهاية الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع قناة السعودية الرياضية "سأعود بعدها لفريقي الأول – الإسماعيلي – وسنرى العروض التي ستصل لنا".

وواصل "امتلك أكثر من عرض وسأبدأ الحديث مع وكيلي عقب نهاية الموسم لإيضاح كل شيء".

وأتم "مع نهاية الموسم ستتضح كل الأمور".

وانتقل عواد على سبيل الإعارة من الإسماعيلي للوحدة السعودي.

وينتظر الوحدة مواجهة القادسية في الـ 11 من شهر مايو، ثم الفيحاء في الـ 16 من نفس الشهر في ختام منافسات الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 39 نقطة.

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