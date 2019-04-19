سعفان الصغير: الإسماعيلي في كبوة.. والمركز الرابع يحتاج جهود مضاعفة

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 22:59

كتب : ياسر الشريف

سعفان الصغير

يرى سعفان الصغير مدرب حراس نادي الإسماعيلي أن فريقه يمر بكبوة في مستواه.

وقال سعفان الصغير في تصريحات للصحفيين: "الإسماعيلي يمر بكبوة مثله مثل كل نادٍ في العالم".

وأضاف "أعتقد أنها فترة وستنتهي لكننا نسعى لإنهاء الموسم الحالي بشكل جيد ".

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مدرب حراس الإسماعيلي أتبع "المركز الذي يتواجد به الفريق حاليًا لا يتناسب مع أسم الإسماعيلي".

وأتم "تحقيق هذا الهدف يحتاج لمجهود مضاعف من اللاعبين، خاصة وأن المباريات القادمة في غاية الصعوبة".

ويستأنف فريق الإسماعيلي تدريباته الأحد عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة الخميس المقبل.

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