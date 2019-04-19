سموحة يغرق الداخلية بفوز ثالث على التوالي.. والجونة يهرب إلى منتصف الجدول بثنائية في الطلائع

انتصر سموحة على الداخلية وزاد من مشكلاته بفوز ثالث على التوالي لكتيبة حسام حسن، فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بثنائية وهرب تماما من المنافسة على البقاء.

فاز سموحة على الداخلية بهدفين سجلهما ديريك نسيبامبي مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري، فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفي إسلام عبد النعيم ومحمد هادي.

الداخلية وسموحة

كان التهديد الأول في الدقيقة الـ14 من سموحة عن طريق أوميد أوكري بتصويبة قوية، لكن محمد صبحي تصدى لها على مرتين.

وسجل ديريك نسيبامبي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة الـ28. خطأ مشترك بين محمد صبحي ورشاد فاروق يستغله ديريك نيسيبامبي ليجد نفسه بالكرة أمام المرمى الخالي ليسجل الهدف الأول في اللقاء.

وحاول الداخلية التعادل في الدقيقة الـ32 عن طريق مخالفة نفذها محمد سالم، لكن محمد أبو جبل حارس سموحة حولها إلى ركنية ببراعة.

وتدخل أبو جبل مرة أخرى في الدقيقة الـ43 لمنع محمد سالم من التعادل بعدما انفرد مهاجم الداخلية، لكن الحارس تصدى لها وحولها إلى ركنية جديدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف.

الشوط الثاني

استمر الحوار المباشر بين محمد سالم وأبو جبل في الشوط الثاني. مهاجم الداخلية سدد في الدقيقة الـ56 مخالفة مباشرة، ومن جديد يتصدى لها أبو جبل.

حسام حسن تدخل في تشكيل سموحة في الدقيقة الـ59 وشارم رجب نبيل بدلا من أوميد أوكري، ورد علاء عبد العال مدرب الداخلية بدخول محمود السيد بدلا من إيشا في الدقيقة الـ62.

ثم كان التبديل الثاني من حسام حسن في الدقيقة الـ73 بدخول حسام حسن اللاعب بدلا من محمد حمدي زكي، ثم التبديل الأخير في الدقيقة الـ81 بدخول أحمد صبحي بدلا من شريف رضا.

وأثناء تقدم الداخلية بحثا عن التعادل. استغل حسام حسن بديل سموحة الناجح كرة طويلة قطعها من رشاد فاروق، ليمرر الكرة إلى ديريك نسيبامبي الذي أودعها المرمى الخالي، ليفوز سموحة بهدفين مقابل لا شيء.

فوز سموحة رفع رصيده للنقطة الـ34 مرتقيا للمركز الـ11، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة الـ26 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

الجونة وطلائع الجيش

وفي مدينة الجونة، فاز أصحاب الأرض على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

كان التهديد الأول في الدقيقة الـ26 من نصيب الجونة. عرضية أخطأ محمد بسام حارس طلائع الجيش في التعامل معها لتصل إلى إسلام عبد النعيم، والذي سدد في رأس الحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني لجأ لو إيميل مدرب طلائع الجيش لدكة البدلاء، فشارك تالا نداي بدلا من فرانك نجونجا مع بداية الشوط.

ورد حمادة صدقي بتبديل أول للجونة في الدقيقة الـ60. فشارك محمد ناجي "جدو" بدلا من أحمد حسن مكي.

وكان التبديل الثاني في صفوف طلائع الجيش بالدقيقة الـ66 بدخول ريتشارد بورو بدلا من يوسف محمد يوسف.

وكالعادة الرد من صدقي مباشرة في الدقيقة الـ68 بدخول محمد نادي بدلا من أحمد حمدي.

أما التغيير الثالث لطلائع الجيش فكان في الدقيقة الـ78 بدخول أحمد موسى "كابوريا" بدلا من إسلام جمال.

وفي الدقيقة الـ82 جاء الهدف الأول لأصحاب الأرض أخيرا. انطلاقة رائعة من جانب أحمد علي الجناح الأيمن للجونة ثم مراوغة رائعة لعاصم صلاح لاعب الجيش وأرسل عرضية بقدمه اليسرى قابلها شريف دابو برأسية لكن تصدى لها بسام حارس الجيش ثم ارتدت إلى إسلام عبد النعيم الذي سددها مباشرة بقدمه اليسرى سكنت شباك وسط المرمى.

وبعد الهدف مباشرة شارك أحمد عيد عبد الملك في صفوف الجونة بدلا من سيرجي أكا في الدقيقة الـ86.

واحتسب حكم اللقاء خمسة دقائق وقت بدل من ضائع، لكن الهدف الثاني جاء في الدقيقة الـ96 عن طريق البديل محمد نادي. تمريرة بينية رائعة من أحمد عيد عبد الملك إلى جدو الذي اخترق بها منطقة جزاء الجيش وفي ظل اعتراضات لاعبي الجيش على الحكم لمحاولة الحصول على مخالفة ضد جدو لصالح أحمد سامي، مرر جد الكرة إلى محمد نادي الذي استأنف اللعب وسدد كرة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الجيش على يمين بسام، لينتهي اللقاء بفوز الجونة على طلائع الجش بهدفين مقابل لا شيء.

فوز الجونة رفع رصيدهم للنقطة الـ35 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الـ34 في المركز العاشر.

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