كراوتش لـ محمد صلاح: أسف.. أنت على مقاعد بدلاء فريق الموسم في إنجلترا

لم يختر بيتر كراوتش مهاجم ليفربول السابق محترفنا المصري محمد صلاح في فريق الموسم في إنجلترا.

كراوتش وفي عموده الأسبوعي مع ديلي ميل كتب: "عمودي هذا الأسبوع سيكون على اللاعبين الأفضل هذا الموسم في إنجلترا، مع اقتراب تقديم الجوائز الفردية لأصحاب الأداء الأفضل".

وأضاف "محمد صلاح يتألق مرة أخرى هذا الموسم، ولكن أسف، أنت ستكون على مقاعد البدلاء".

وواصل "الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق. لقد غيرت رأيي أكثر من 7 مرات بخصوص فريق الموسم. اعتذر لمن لم أضعهم في تشكيل".

وجاءت اختيارات كراوتش الخاصة بفريق الموسم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

الدفاع: أندرو روبرتسون (ليفربول) – إيميريك لابورتي (سيتي) – فان دايك (ليفربول) - أرون وان بيساكا (كريستال بالاس).

الوسط: إدين هازارد (تشيلسي) - كريستيان ايركسن (توتنام) – رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) – سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي) – سون (توتنام).

ووضع كراوتش، محمد صلاح على مقاعد البدلاء بجانب هاري كين وبيرناردو سيلفا ودافيد سيلفا و أوباميانج وأرنولد.

وعن قرار وضع صلاح على الدكة، كتب كراوتش: "شعرت بالأسف لترك صلاح الذي يقدم مستويات رائعة في الأسابيع الأخيرة، على الدكة. نفس حال بيرناردو سيلفا".

وأتم "كنا محظوظين بمشاهدة كرة قدم رائعة خلال الـ 8 أشهر الماضية".

محمد صلاح سجل 23 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول في كل البطولات وصنع 11 هدفا.

في الدوري الإنجليزي، ساهمت أهداف صلاح الـ 19 في استمرار المنافسة الشرسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة.

وهناك منافسة من نوع آخر بين صلاح وأجويرو على لقب هداف الدوري، والثنائي سجل 19 هدفا ويليه أوباميانج مهاجم أرسنال بـ 18 هدفا نفس عدد أهداف ماني.

ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول في الجولة المقبلة، من هنا

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