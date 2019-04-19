تقرير برتغالي: سيتي يستعد لكسر عقد موهبة بنفيكا بـ 120 مليون يورو

يرغب نادي مانشستر سيتي في اقتناص جواو فيليكس موهبة بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

البرتغالي جواو فيليكس صاحب الـ 19 عاما الذي يلعب في مركز المهاجم، لفت الأنظار بشدة بسبب ما يقدمه مع بنفيكا هذا الموسم على الرغم من صغر سنه.

وسيتي لن يتركه يمر بسهولة لأي فريق أوروبي آخر.

قناة TVI البرتغالية كشفت في تقرير حصري لها استعداد مانشستر سيتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيليكس، من أجل ضمه من بنفيكا.

الشرط الجزائي في عقد فيليكس هو 120 مليون يورو، وهو الرقم الذي يستعد بيب جوارديولا لدفعه، وفقا للتقرير البرتغالي.

مانشستر سيتي جاد للغاية في نيته دفع قيمة الشرط الجزائي، للتغلب على يوفنتوس وريال مدريد في سباق الحصول على فيليكس.

عقد جواو فيليكس مع بنفيكا ينتهي في 2023 وانضم لأكاديمية بنفيكا قادما من أكاديمية بورتو ولم يلعب مع الفريق الأول هناك.

وشارك فيليكس في 38 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 9 في كل البطولات.

في الدوري الأوروبي، سجل جواو فيليكس 3 أهداف "هاتريك" في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية أمام فرانكفورت، ليقود فريقه للانتصار 4-2.

لكن تألق فيليكس لم يُفيد بنفيكا الذي خسر إيابا 2-0 في ألمانيا وودع البطولة.

طالع أيضا - جواو فيليكس.. تذكّروا الاسم

صاحب الـ 19 عاما يعد ثاني أفضل هدافي بنفيكا في كل البطولات هذا الموسم بفارق 7 أهداف عن هاريس سيفيروفيتش، هداف الفريق.

موهبة متفجرة في بنفيكا، فمن يحصل عليها؟

اقرأ أيضا:

كلوب عن اختيار صلاح ضمن الأكثر تأثيرا في العالم: نموذج للجميع

أجويرو وكين وصلاح.. من يُحطم رقم شيرر القياسي بالدوري الإنجليزي‎

"نادي مصر سيكون مثل بيراميدز"

سولشاير يتحدث عن مقارنة مارسيال بصلاح وماني وفيرمينو

الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية

ريفالدو.. ملك برشلونة غير المتوج الذي لم تحبه الجماهير