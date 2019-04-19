مؤتمر سولشاير عن مقارنة مارسيال بصلاح وماني وفيرمينو.. وأزمة تأهل تشيلسي وأرسنال

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن بعض من لاعبي فريقه يحتاجون لمراجعة مستواهم إن أرادوا الاستمرار في النادي لأطول فترة ممكنة.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة ردا على هل يعتقد أن مستوى لاعبيه انخفض بعد تعيينه كمدرب دائم وقال: "لا أعتقد هذا خسرنا مباراتين في الدوري ولم يكن يجب أن نحسر وفزنا بأخرى لم نستحق الفوز بها".

وواصل "بالنظر للأموال عندما أتيت ومركزنا اليوم أعتقد أن الكل كان ليقبل به ومازال أمامنا خمس مباريات لنرى ما إن كنا سنستطيع تحقيق المهمة والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وواصل "عرفت اللاعبين أكثر مع مضي الأشهر العديد منهم أعجبني سلوكه وبعضهم بحاجة لتذكيرهم بواقع مستواهم".

وأكمل "لكن أغلبهم يعرف أن بإمكانه التحسن إن استمروا بالعمل كما يجب".

وبسؤاله هل أنتوني مارسيال أحد هؤلاء اللاعبين الذي يحتاجون لمراجعة مستواهم قال: "تحدثت مع اللاعبين ككل على انفراد وهم يعلمون مستواهم وتحدثت مع أنتوني ويعلم ما نتوقع منه فهو يملك موهبة هائلة ووقع على عقد جديد وهو يعرف إننا نؤمن به".

وبسؤاله هل عندما يشاهد ثلاثي هجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو يرى أن مارسيال عليه أن يسجل أهدافا أكثر قال: "أعتقد أن أي لاعب في يونايتد يجب أن يقدم أفضل أداء ممكن ليضمن مكانه في التشكيل".

وأكمل "مارسيال لا يختلف بشيء عن راشفورد ولوكاكو وسانشيز أو باقي المهاجمين الآخرين".

وشدد "في كل مران في كل مباراة لا يوجد مكان للاختباء يمكن للكل أن يرى مستواك يجب أن يتحمل كل اللاعبين مسؤولية ما يحدث فأدائك على أرض الملعب يحدد هل سوف تستمر هنا أم لا لذا يجب أن تظهر إمكانياتك للجميع".

وينافس مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي وأرسنال على حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهل يرى أن تأهل الثنائي لنصف نهائي الدوري الأوروبي سيشتت تركيزهم ما يمثل ميزة لفريقه؟

وقال سولشاير: "على العكس كليا فالمشاركة في تلك المباريات ستعطي حافزا إضافيا لهم فهذا ما يريده اللاعب والنادي مثلما كنا نرغب نحن في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

ويحتل يونايد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الرابع والفارق نفسه عن تشيلسي الخامس ولكن الزُرق خاضوا لقاء أكثر من الشياطين الحُمر والمدفعجية.

ويستعد يونايتد لملاقاة إيفرتون في ملعب جوديسون بارك يوم الأحد المقبل في الجولة 35 من البريميرليج.

وعن سوق الانتقالات قال: "تحدثت مع النادي وأمامنا مهمة لإنجازها وليس هناك مجال للإصلاح السريع فالأمر ليس سهلا كأننا سنشتري سبعة لاعبين ويتحسن الفريق بل علينا المضي خطوة بخطوة".

وأتم "سنضم لاعبين جدد ولدينا كشافون حول العالم وننظر للاعبين الذين يناسبون النادي بالنظر لإمكانياتهم وشخصياتهم وقدرتهم على البقاء طويلا في هذا النادي ومعرفة سعرهم وأثق في إننا سنحصل على ما نريد".

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