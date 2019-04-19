كلوب عن اختيار صلاح ضمن الأكثر تأثيرا في العالم: نموذج للجميع.. من الرائع وجوده معنا

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 13:54

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - يورجن كلوب

"محمد صلاح سجل أهدافا رائعة مؤخرا وبالإضافة لتأثيره في الملعب فهو تم اختياره بين أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم من قبل مجلة تايم.. هل هو شخصية تجذب انتباه الجميع في العالم؟" كان هذا سؤال الصحفي إلى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأجاب المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "نعم صلاح شخص مختلف جدا وهو نموذج يحتذى به للجميع".

وواصل "من الجيد أن نحظى بوجود صلاح معنا وكذلك ساديو ماني لأنهما مسلمين ويعيشان في عالم تلك الأشياء –يقصد الدين- تتم مناقشتها بخطورة وتنقسم لجانبين إما أنت هنا أو هناك ونعلم أن ذلك ليس صحيحا".

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وشدد "من الجيد أن يصبح معنا شخص مليء بالفرح والحب للجميع وما يقم به لدينا وفي غرفة الملابس هو شخص مؤثر جدا لنا".

وأتم كلوب "وإن قال شخص ما إن صلاح مؤثر في العالم فهذا شيء جيد".

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