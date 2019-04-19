الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدٍ السبت استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري العام.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة عقب خوض مباراة بيراميدز أمس.

واطمأن الجهاز الطبي، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة الثنائي وليد سليمان وسعد سمير لاعبي الفريق اللذين يخضعان للتأهيل في ألمانيا حاليا.

ويؤدى وليد سليمان لاعب وسط الفريق برنامجا تأهيليا لمدة 10 أيام يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية حسبما كشف الموقع الرسمي لناديه.

فيما يخضع سعد سمير مدافع الفريق لبرنامج علاجي لمدة 3 أسابيع في ألمانيا يعود بعدها لاستكمال برنامجه التأهيلي في القاهرة.

الأهلي سقط أمام بيراميدز يوم الخميس بهدف نظيف سجله البرازيلي كينو ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك، الذي عاد للصدارة من جديد، وبيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

وبذلك يكون بيراميدز هو أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري خلال موسم واحد منذ الداخلية في موسم 2013-2014 الذي انتصر آنذاك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وكان بيراميدز فاز في الدور الأول على الأهلي بهدفين لهدف.

اختر تشكيل الأهلي لمواجهة المصري:

اقرأ أيضا:

بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد

تعرف على المباريات المتبقية لثلاثي القمة في الدوري

القيعي: على اتحاد الكرة إعادة أموال الحكم لـ الأهلي.. دفعنا ثمن بضاعة لم تأت

لاسارتي: لماذا أقدم استقالتي؟.. الكرة تتغير دائما وانظروا ليوفنتوس وسيتي

أحمد حسن: فوز بيراميدز يثبت نجاح التجربة.. مواجهة الزمالك لا تختلف عن الأهلي

أرقام في الجول - كيف خسر الأهلي أمام بيراميدز.. أو هل اختار لاسارتي اللاعبين الخطأ لإخراجهم؟