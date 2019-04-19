يثق محمد صلاح المدير الفني لنادي مصر في قدرة فريقه على تقديم أداء متميز بالدوري المصري الممتاز بعد الصعود، وتقديم تجربة مشابه لتجربة بيراميدز بحسب تعبيره.

وتأهل نادي مصر إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية (القاهرة والقنال).

وقال محمد صلاح مدرب الفريق لـFilGoal.com: "صعوبة الصعود كانت سبب الفرحة الأكبر، إذا أتى الصعود بشكل أسهل كانت الفرحة لتصبح أقل. المشوار كان طويلا وصعبا، وهذه هي المتعة والفرحة الأكبر".

وأضاف عن كلمة السر في الصعود "العلاقة بين المنظومة بالكامل، التعامل مع إدارة محترمة، والاهم أن يحبني اللاعبين، من لا يشارك يحبني أكثر ممن يشارك، وهذا مافعلته".

وعن مستقبله الموسم المقبل، أشار "لا أفكر فيما سيحدث الموسم المقبل، أنا في عطلة لأسبوع ولم أتحدث مع الإدارة في أي شىء، عقدي انتهى وبعد الإجازة سنجلس لنرى الوضع، حقا لا أعلم شيئا عما هو قادم".

وتابع "الظهور في الممتاز؟ إذا استمريت سوف احتفظ على الأقل بـ18 لاعبا من القوام، ولن أضم إلا 8 أو 10 لاعبين بأقصى تقدير".

وأردف في هذه الجزئية "لا استطيع الحديث عمن سينضموا للفريق، وقتها لا أعلم من سيكون متاحا، وما هي الإمكانيات، ولذلك هذا الأمر سابق لآوانه".

وأشاد بإدارة فريقه "أفضل ما في إف سي مصر أنهم يملكون فكر أوروبي غير نمطي، أتوقع أن يظهروا بقوة ظهور بيراميدز الموسم الجاري".

وأوضح أسبابه خلف ذلك "يملكون آليات تطوير بشكل كبير جدا وفكرهم متميز. عاصرت فكر جيد بالدرجة الأولي، وأعتقد الفكر سوف يكون أفضل وأفضل في الممتاز".

هل محمد صلاح تخصص صعود؟، يجب مدرب الزمالك الأسبق "أنا أعمل وأجتهد وربنا يعطيني بمقدار تعبي، وليس شرطا لأنني صعدت بالفريق أن أكمل معه في الممتاز".

وأتم حديثه متطرقا للحديث عن المنافسة في الدوري الممتاز هذا الموسم "الزمالك اقترب من الحسم؟ قلتها وسوف أظل أرددها: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم، حالته من بداية الموسم تؤهله لحسم اللقب".

ويعد التأهل هو الأول في تاريخ نادي مصر، فيما هو ثالث المتأهلين للدوري الممتاز في الموسم المقبل، بعدما سبقه فريقي أسوان عن مجموعة الصعيد، وطنطا عن مجموعة بحري.

قبل الجولة الأخيرة كان نادي مصر يحتل الصدارة، ويحل سيراميكا ثانيا، ثم القناة ثالثا ثم الترسانة في المركز الرابع.

احتاج نادي مصر للفوز بأي نتيجة للتأهل، فيما كان يحتاج سيراميكا للفوز مع انتظار أي تعثر لنادي مصر مثلما تحقق، أما القناة فكان بحاجة للفوز على سيراميكا مع خسارة نادي مصر أمام المريخ.

ومع تعادل نادي مصر مع المريخ بدون أهداف، كان التعادل هو سيد الموقف أيضا في المباراة الأخرى بين القناة وسيراميكا بهدفين لكل فريق، لتكون بطاقة التأهل من نصيب نادي مصر.

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