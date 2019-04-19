أجويرو وكين وصلاح.. من يُحطم رقم آلان شيرر القياسي بالدوري الإنجليزي‎

13 عاما ولم يستطع أي لاعب الاقتراب من رقم المهاجم الإنجليزي المخضرم آلان شيرر والذي جاء هدفه الأخير في الدوري الإنجليزي في السابع عشر من أبريل 2006 بقميص نيوكاسل أمام سندرلاند ويحمل الرقم 260.

تعاقب العديد من الهدافين وتواصلت مساعيهم من أجل الاقتراب أكثر من رقم الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، بقيادة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مرورا بالهداف الإنجليزي هاري كين ومنافسة قوية من البلجيكي روميلو لوكاكو والمصري محمد صلاح.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت تقريرا عن من مِن اللاعبين قادر على تخطي رقم الهداف الأفضل في حقبة "البريميرليج".

أهداف شيرر

باستثناء أهداف شيرر الـ23 بقميص ساوثامبتون قبل 1992، سجل 260 هدفا في 14 موسما بـ 441 مباراة بمعدل تهديفي يصل إلى 1.67 هدفا كل مباراة و18.57 لكل موسم.

رصيد شيرر توقف في ديربي تاين وير بعدما أصيب وانتهى موسمه بعمر الـ 35 بعد 10 دقائق من هدفه من ركلة جزاء.

شيرر ارتدي قميص بلاكبيرن روفرز كأغلى لاعب بريطاني في التاريخ حينها برصيد 3.3 مليون جنية إسترليني، ليسجل في 4 مواسم 112 هدفا في 138 مباراة.

انضم لصفوف نيوكاسل يونايتد مقابل 15 مليون جنية إسترليني كأغلى لاعب في العالم ليسجل خلال 10 مواسم 148 هدفا في 303 مباراة.

إذا كيف وصل أبرز المهاجمين الحاليين تهديفيا من رقم شيرر بحسب عدد المواسم من أجل حلم الوصول إلى 260 هدفا.

التنافس على لقب شيرر

يمتلك 3 لاعبين حاليين أكثر من 100 هدف في الدوري الإتجليزي وهم الأقرب رقميا من رقم الهداف الإنجليزي، مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو (162) هاري كين مهاجم توتنهام (125) وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد (113).

ويأتي من خلفهم رحيم سترلينج (66) جناح مانشستر سيتي وثنائي ليفربول ساديو ماني (62) محمد صلاح (53) ومهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد (27).

إذا ما هو المعدل التهديفي الذي يحتاجه اللاعبين السابقين من أجل معادله رقم شيرر بسن الـ35 وهو سن اعتزاله.

يحتاج صلاح تسجيل متوسط 23 هدفا من أجل معادلة رقم شيرر في 9 مواسم،ـ فيما يعد الإنجليزي هاري كين الأوفر خطا بمعدل تهديفي أقل برصيد يتراوح بين 13 و14 هدفا في 10 سنوات، وعلى سيرجيو أجويرو أن يسجل 20 هدفا كل موسم في السنوات الخمسة المقبلة ليعادل رقم الأسطورة الإنجليزية.

اللياقة البدنية

بالتأكيد سيتعرض هولاء اللاعبين لإصابات وسيغيبوا عن العديد من المباريات وبالتالي ستضعف أمالهم في الاقتراب من الرقم المنشود.

شيرر تعرض للغياب نصف موسم بأول موسم مع بلاكبيرن لإصابة في الركبة، بقميص نيوكاسل شارك في 17 مباراة موسم 1997-98، و19 مباراة موسم 2000-01 بسبب إصابات في الكاحل.

كين وأجويرو عانوا من الإصابات الموسم الحالي والتي قلصت فرص زيادة رصيدهم التهديفي، كذلك الكفاءة في التسجيل بعد الـ 30 تختلف من لاعب لآخر فمعدل شيرر التهديفي في أول 10 مواسم 20 هدفا مقابل 14 في آخر 4 مواسم.

من ينافس كين وأجويرو؟

إذا وضعنا في الاعتبار المعدل التهديفي الحالي للاعبين وكم من المباريات يحتاجها اللاعبين لكسر الرقم الخاص بشيرر.

بالنظر لأرقام محمد صلاح فهو يسجل 1.57 لكل مباراة كمعدل تهديفي، ويحتاج 208 هدفا ليكسر الرقم القياسي أي سيحتاج بناءً على معدله الحالي 327 مباراة وأن يخوض 37 مباراة كل موسم حتى عمر الـ35.

هاري كين يمتلك الفرصة الأفضل نظرا لصغر سنه وكذلك قلة عدد المباريات من أجل تسجيل الأهداف حتى سن الـ35، متفوقا سيرجيو أجويرو الأكبر سنا والأقل فارق تهديفي مع شيرر.

من يكسر رقم آلان شيرر وهل سيكون من ضمن الأسماء المتواجدة أم يبرز اسم جديد يُخلد التاريخ أهدافه.

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