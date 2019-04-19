تغيير اضطراري أم فني؟ حجازي يغادر الملعب "غاضبا" بعد 18 دقيقة فقط

خرج محترفنا المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون من لقاء فريقه أمام هال سيتي بعد مرور 18 دقيقة فقط من عمر المباراة.

وست بروميتش يستضيف هال سيتي في الجولة الـ 43 من الدرجة الأولى في إنجلترا.

حجازي شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 18.

الموقع الرسمي لنادي وست بروميتش أشار إلى "حجازي خرج وهو يعرج"، أي التغيير كان بداعي الإصابة.

لكن الصحفي الإنجليزي مات ويلسون المتخصص في تغطية أخبار نادي وست بروميتش، كشف "تغيير حجازي ربما تغيير احترازي لتفادي إصابته ولكن اللاعب لم يكن سعيدا أثناء خروجه من الملعب".

وأضاف عبر حسابه على (تويتر) "حجازي خرج غاضبا وتجاهل جاميس شان – المدرب – وتوجه مباشرة لخارج الملعب".

Ahmed Hegazi has just been taken off for Tosin Adarabioyo. It must be an injury precaution, but he's not happy about it, and he shrugs off James Shan as he heads off the pitch. — Matt Wilson (@mattwilson_star) April 19, 2019

لكي هاتفيلد الصحفي الإنجليزي المختص في تغطية أخبار وست بروميتش، هو الآخر أشار إلى "حجازي لم يكن سعيدا على الإطلاق أثناء خروجه من الملعب".

Hegazi is not a happy bunny. Less than 20 minutes in and he's forced off. Groundsman will not have appreciated him kicking up the Hawthorns turf on his way off the pitch #wba #baggies — Luke Hatfield (@LHatfield_Star) April 19, 2019

غضب حجازي أثناء خروجه من الملعب، قد يكون بسبب إصابته وليس بسبب اعتراضه على قرار المدرب، في انتظار البيان الرسمي أو تصريحات المدرب عقب المباراة.

الصراع على أشده من أجل الوصول للدوري الممتاز.

وست بروميتش في المركز الرابع بـ 73 نقطة، بينما هال في المركز الـ التاسع بـ 60 نقطة.

المنافسة على أشدها بين نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد وليدز وكذلك وست بروميتش وأستون فيلا وبريستول سيتي.

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