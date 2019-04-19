تغيير اضطراري أم فني؟ حجازي يغادر الملعب "غاضبا" بعد 18 دقيقة فقط

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 17:24

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

خرج محترفنا المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون من لقاء فريقه أمام هال سيتي بعد مرور 18 دقيقة فقط من عمر المباراة.

وست بروميتش يستضيف هال سيتي في الجولة الـ 43 من الدرجة الأولى في إنجلترا.

حجازي شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 18.

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الموقع الرسمي لنادي وست بروميتش أشار إلى "حجازي خرج وهو يعرج"، أي التغيير كان بداعي الإصابة.

لكن الصحفي الإنجليزي مات ويلسون المتخصص في تغطية أخبار نادي وست بروميتش، كشف "تغيير حجازي ربما تغيير احترازي لتفادي إصابته ولكن اللاعب لم يكن سعيدا أثناء خروجه من الملعب".

وأضاف عبر حسابه على (تويتر) "حجازي خرج غاضبا وتجاهل جاميس شان – المدرب – وتوجه مباشرة لخارج الملعب".

لكي هاتفيلد الصحفي الإنجليزي المختص في تغطية أخبار وست بروميتش، هو الآخر أشار إلى "حجازي لم يكن سعيدا على الإطلاق أثناء خروجه من الملعب".

غضب حجازي أثناء خروجه من الملعب، قد يكون بسبب إصابته وليس بسبب اعتراضه على قرار المدرب، في انتظار البيان الرسمي أو تصريحات المدرب عقب المباراة.

الصراع على أشده من أجل الوصول للدوري الممتاز.

وست بروميتش في المركز الرابع بـ 73 نقطة، بينما هال في المركز الـ التاسع بـ 60 نقطة.

المنافسة على أشدها بين نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد وليدز وكذلك وست بروميتش وأستون فيلا وبريستول سيتي.

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