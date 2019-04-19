"لبحث نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة".. الخطيب يجتمع مع لاسارتي واللاعبين

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 18:17

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا يوم السبت مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتين لاسارتي وكذلك لاعبي الفريق.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي "اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني واللاعبين لبحث نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة".

"والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق بطولة الدوري وإسعاد جماهير الأهلي"، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

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هزيمة في الدوري تأتي بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

رصيد بيراميدز وصل للنقطة 60 نقطة ليحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام المصري من هنا

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