ساري يصر: جيرو باق مع تشيلسي

أصر الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي على أن مهاجمه أوليفييه جيرو سيبقى مع الفريق في الموسم المقبل.

جيرو لا يبدو سعيدا بأداء دور الرجل الثاني للأرجنتيني جونزالو إيجواين في تشكيل البلوز، وعبّر عن ذلك في تصريحات صحفية (طالع التفاصيل).

ولكن مدربه ساري ظهر متمسكا بخدماته مؤكدا بقائه في الموسم المقبل، ورد على عدم تأكد جيرو من مستقبله "هو متأكد لأن النادي لديه خيار التمديد لعام إضافي الموسم المقبل".

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "تحدثت مع النادي قبل يومين واتفقنا على تفعيل هذا الخيار (التمديد)، لذا سوف يبقى".

وأشار "ليس بإمكانه فعل أي شيء، ولكني تحدثت مع إدارة النادي ومارينا جرانوفسكايا (المديرة التنفيذية للنادي) ولم تقل لي أي شيء بشأن هذه التساؤلات".

مع حرمان تشيلسي من قيد لاعبين جدد في الفترتين المقبلتين لسوق الانتقالات، قد يضطر جيرو للبقاء في النادي الإنجليزي بسبب عجزه عن استقدام لاعبين.

وقال جيرو في تصريحات صحفية يوم الخميس "ثق بي، أحبط جدا حين أكون خارج الملعب، لكن لا أريد إبداء ذلك، عليك السيطرة على هذا الإحباط وتحويله إلى طاقة إيجابية. ثق بي، لست سعيدا بدور الشخص الثاني".

وواصل لاعب أرسنال السابق "العام المقبل سأحتاج لدور أهم لألعب. أهم شيء بالنسبة لي أن أكون سعيدا في الملعب، الاستمتاع باللقاء وأن أحظى بدقائق أكثر. أنا منافس. أريد حقا أن ألعب أكثر. أريد فقط الاستمتاع بالأمر لأني سني 32 وفزت بكأس العالم، لكن أريد التقاعد وأنا أشعر بالرضا".

ويلعب جيرو في تشيلسي منذ الرحيل عن أرسنال في يناير 2018 مقابل 17 مليون يورو.

وشارك جيرو في 39 مباراة بالموسم الحالي وسجل 12 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وسجل الدولي الفرنسي هدفا في انتصار البلوز على سلافيا براج 4-3 بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليتأهل الفريق اللندني إلى نصف النهائي في مواجهة آينتراخت فرانكفورت.

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