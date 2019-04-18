مؤتمر لاسارتي: لماذا أقدم استقالتي؟.. الكرة تتغير دائما وانظروا ليوفنتوس وسيتي

"لماذا أقدم استقالتي؟ وجه إلي ذلك السؤال في المؤتمر السابق وقلت أن لدي عقد هنا مع النادي أنا ملتزم به" هكذا جاوب مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي على سؤال إن كان ينوي الرحيل عن الأهلي.

وخسر الأهلي اليوم الخميس من بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 25 في ملعب بتروسبورت.

وتحدث لاسارتي في المؤتمر الصحفي قائلا: "لا أعرف لماذا يتم توجيه سؤال الاستقال لي أنا أتيت إلى هنا ولم أخض فترة إعداد وكنت أعاني من كثرة غياب اللاعبين للإصابة".

وتابع "هذا بالإضافة لكون الأهلي كان بعيدا عن صدارة الدوري بـ12 نقطة والآن نحن منافس قوي على اللقب".

وأضاف "الهزيمة جزء من كرة القدم وسأظل أعمل للوصول إلى هدفي وهو حصد البطولة وبعد ذلك سنعمل بشكل مختلف".

وشدد المدرب الأوروجوايائي "كرة القدم لا تسير على خط واحد دائما ونرى ذلك في العالم كله اليوم قرأت أن مانشستر سيتي صرف 600 مليون يورو ليحصد دوري أبطال أوروبا وهو ودع البطولة والمثل مع يوفنتوس".

وأكمل "هذه هي كرة القدم تتغير كل أسبوع".

أما عن الهزيمة ورأيه الفني في اللقاء قال: "كنا نهاجم بالكثير من اللاعبين وندافع بقليل وفي الشوط الثاني لم يكن هناك أي هجوم مؤثر لبيراميدز".

وتابع "مازلت متأثر بالهزيمة بالتأكيد هم فقط بدأوا جيدا وسجلوا هدفا وأتيحت لهم فرصة أخرى أو اثنتين لمضاعفة النتيجة ولكننا أنهينا الشوط الأول بشكل جيد".

وأكمل لاسارتي "وفي الشوط الثاني استمرينا في الهجوم وأتيحت لنا أكثر من فرصة لتسجيل الأهداف لكن الحظ لم يساعدنا رغم كون لنا خمس فرص واضحة لهز شباك الخصم".

وبسؤاله كيف سيعالج سوء إنهاء الفرص في الأهلي قال: "سأظل أعمل مع اللاعبين في المران".

أما عن عدم البدء بحمدي فتحي رد لاسارتي غاضبا على الصحفي "لو أنت المدرب يمكن لك أن تتخذ ذلك القرار".

وأتم "نحن رأينا أن البدء بحسام عاشور سيكون أفضل هذه هي إجابتي".

وفقد الأهلي صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 58 نقطة ويبتعد عن الزمالك المتصدر بنقطتين وخاض كل منهما 26 مباراة.

أما بيراميدز فوصل رصيده للنقطة 60 ويحتل بهم المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك وللفرق الأبيض مباراتين أقل.

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