أحمد حسن: فوز بيراميدز يثبت نجاح التجربة.. مواجهة الزمالك لا تختلف عن الأهلي

قال أحمد حسن المشرف العام على الكرة في بيراميدز إن فوز فريقه على الأهلي 1-0 في الجولة 25 من الدوري، يثبت نجاح تجربة النادي.

وتحدث حسن لقناة نايل سبورت قائلا: "فوزنا على الأهلي معنوي للغاية، ويثبت نجاح التجربة".

وأضاف "كل من النادي تعب للغاية، بداية من تركي آل الشيخ (مالك النادي) وكل العاملين فيه".

وشدد "الفوز يثبت وجود المنافسة الشريفة، حصلنا على 3 نقاط من فريق كبير".

وأردف "قبل المباراة حاولنا رفع الضغوط عن الفريق لأنها مباراة كرة قدم، والفوز يمثل لنا دفعة للقادم".

وأتم "بالنسبة لمواجهة الزمالك، فهي مثلها مثل مواجهة الأهلي، سنسعى للفوز أيضا".

سجل كينو هدفا قاد به بيراميدز للفوز على الأهلي اليوم الخميس ليفقده صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك يكون بيراميدز هو أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري خلال موسم واحد منذ الداخلية في موسم 2013-2014 الذي انتصر آنذاك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وكان بيراميدز فاز في الدور الأول على الأهلي بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

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