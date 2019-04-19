القيعي: على اتحاد الكرة إعادة أموال الحكم لـ الأهلي.. دفعنا ثمن بضاعة لم تأت

هاجم عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي لجنة الحكام في اتحاد الكرة بسبب اختيار الحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة لقاء الفريق أمام بيراميدز.

وقال عدلي القيعي: "الأهلي دفع أموالا في مقابل بضاعة لم تأت".

وأوضح خلال برنامجه على قناة الأهلي "يجب على اتحاد الكرة إعادة أموال الأهلي التي دفعها بخصوص الحكم. دفعنا أموالا في بضاعة لم تأت".

وأضاف "طلبنا أن يكون الحكم من إحدى الدوريات الكبرى وحددنا شروطنا ورغم ذلك لجنة الحكام قامت بجلب من لا ينطبق عليه كل الشروط التي وضعناها".

وتابع "عصام عبد الفتاح ينقصه فقط أن يُخرج لسانه لـ الأهلي. جلب حكما به كل الشروط التي اعترضنا عليها".

وأكمل حديثه قائلا: "الحكم ومنذ فترة قريبة كان يتواجد في السعودية ويعلم جيدا كل الأزمات وجاء بهدف عدم افتعال أي مشكلة".

هل أثر الحكم على نتيجة المباراة؟ سؤال من القيعي يُجيب عنه بنفسه، قائلا: "أحمد فتحي حصل على بطاقة صفراء في أول المباراة، غير مستحقة على الإطلاق وجعلته لا يتدخل بنفس الجراءة في بقية المباراة. فتحي لم يلمس لاعب بيراميدز على الإطلاق".

واستمر "الحكم رأى بعينه لمسة اليد داخل منطقة الجزاء من عمر ميداني ولكنه لم يحتسبها لأنها من داخل المنطقة. لم يرغب في احتساب ركلة جزاء لـ الأهلي".

واستكمل "ليس كل المعلومات تُقال، ولكن الأيام ستثبت العديد من الأمور الخاصة بمواصفات الحكام التي تجلبها لجنة الحكام".

وأشار "إذا كان الوقت هو سبب عدم استقدام لجنة الحكام لحكم أوروبي كبير، فليُخرج لنا اتحاد الكرة الخطابات التي أرسلها للاتحادات الأوروبية. فليثبت لنا بأن الوقت فقط هو سبب عدم جلبهم لحكم أوروبي مُصنف".

ويواصل القيعي حديثه قائلا: "هذا حقنا لأننا دفعنا مقابل ذلك. ولكن بأموالنا جاء لنا حكما كنت أعلم أنا و90% أنه سيكون إحدى أسباب الخسارة، وكان ذلك".





































































































































































































































































































































بيراميدز فاز على الأهلي بهدف كينو في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

سجل كينو هدفا قاد به بيراميدز للفوز على الأهلي اليوم الخميس ليفقده صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك يكون بيراميدز هو أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري خلال موسم واحد منذ الداخلية في موسم 2013-2014 الذي انتصر آنذاك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وكان بيراميدز فاز في الدور الأول على الأهلي بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

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