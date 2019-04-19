روى أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز تفاصيل الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي فريقه والأهلي عقب المباراة بين الفريقين.

في البداية، قال عفيفي: "الأهلي تعهد في الاجتماع الأمني بدخول أعضاء النادي فقط في المدرجات، ولكن في النهاية الجماهير دخلت الملعب وتعرضنا لسباب متواصل قبل نصف ساعة من بداية المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عبد الله السعيد تعرض لسباب متواصل من أول دقيقة وحتى آخر دقيقة. هو أكثر لاعب تعرض للهجوم من الجماهير ويليه عمر جابر وأحمد الشناوي".

وواصل "نحن كأعضاء مجلس إدارة نادي بيراميدز تعرضنا للسباب أيضا في المقصورة، ورغم كل ذلك إلا أننا لم نقم بأي رد فعل تجاه أي حد".

وتابع "ردود أفعالنا تكون داخل الملعب فقط".

ماذا حدث بعد المباراة؟

يقول عفيفي "أحد العاملين في قناة الأهلي سب عمر جابر بشدة أثناء خروج الأخير من أرض الملعب وسأله "انت عايز ايه"، وفي تلك اللحظة تدخل محمد العاصي المدير التنفيذي ليقول لصاحب السباب بأن عمر جابر "عايز يكسب.. عايز يكسب".

ويُكمل "في تلك اللحظة تدخل أحمد فتحي في الأمر، ولولا تدخل الأمن لقام اللاعب بالتعدي بالأيدي على المدير التنفيذي لـ بيراميدز، وكذلك تدخل محمد فتحي وتم الاعتداء عليه".

FilGoal.com تواصل مع المذكورين في الرواية ومع مسؤولي الأهلي للحصول على تعقيب، لإيضاح تفاصيل ما حدث من الجانبين، ولكن الكل امتنع عن الرد.































عفيفي أتم حديثه قائلا: "نحن نُقدر للغاية الظروف التي تمر بها البلاد ولذلك لم يكن لنا أي ردود فعل داخل الملعب، وكذلك نُقدر بشدة الظروف التي يمر بها الأهلي".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدف كينو في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

سجل كينو هدفا قاد به بيراميدز للفوز على الأهلي اليوم الخميس ليفقده صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك يكون بيراميدز هو أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري خلال موسم واحد منذ الداخلية في موسم 2013-2014 الذي انتصر آنذاك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وكان بيراميدز فاز في الدور الأول على الأهلي بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

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